Путін знайшов, кого покарати за поразки армії РФ в Україні
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Путін знайшов, кого покарати за поразки армії РФ в Україні

Путін
Джерело:  ISW

Останні події в російській політиці підтверджують інсайдерські дані про те, що диктатор Володимир Путін вирішив помститися главі Міноборони РФ Сергію Шойгу за провали солдатів РФ на українському фронті.

Шойгу став новою жертвою Путіна

Команда ISW звернула увагу на те, що нелегітимний президент РФ 2 травня провів зустрічі з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним.

На переконання американських аналітиків, це підтверджує чутки про те, що Путін хоче зменшити владу Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за невдачі російських військових у війні проти України.

Дюмін розповів диктатору про внесок Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Окрім того, він заявив про підтримку і забезпечення російських окупантів, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.

Таким чином політик намагався повернути прихильність очільника Кремля після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року.

Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина у 2022 і 2023 роках, сподіваючись замінити самого міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Путін натякає Шойгу на можливу відставку

Американський Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що зустріч Путіна і Дюміна спровокувала чималу кількість дискусій у російському інформаційному просторі.

Почали активніше ширитися чутки про те, що Путіна все-таки планує прибрати Шойгу з посади глави Міноборони РФ.

Цілком можливо, Кремль може призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.

Російські інсайдерські джерела також інтерпретували заяву Шойгу від 1 травня про те, що Росії необхідно збільшити кількість і якість озброєння та військової техніки для "підтримки необхідного темпу наступу" під час наради в Об'єднаному штабі "Спеціальної військової операції" в ніч на 1 травня, як пряму атаку на певних російських політичних діячів.

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