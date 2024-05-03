Командувач армії Фінляндії описав новий план Путіна проти НАТО
Категорія
Політика
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Командувач армії Фінляндії описав новий план Путіна проти НАТО

Путін
Джерело:  Reuters

Росія поки не наважиться розпочати вторгнення в одну з країн-членів НАТО, однак продовжить гібридні атаки, зокрема глушіння сигналу й втручання у вибори. З таким попередженням виступив новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.

Путін буде робити все можливе для ослаблення НАТО

Як вважає Янне Яаккола, випробування статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну самооборону в разі нападу на НАТО, "завжди можливе, але якщо ми вживемо правильних заходів і збережемо єдність, я вважаю напад малоймовірним".

Фінський генерал звертає увагу на те, що станом на сьогодні команда Путіна надто зайнята підготовкою до нового літнього наступу в Україні, щоб розглядати можливість нападу на НАТО.

Попри це, Кремль буде продовжувати гібридні атаки проти європейських країн у вигляді глушіння GPS-сигналу, операцій впливу і сприяння нелегальній міграції до сусідніх країн, включно з Фінляндією.

Сенс для росіян полягає в тому, що вони хочуть викликати якомога більше розколу в Європі, щоб наша єдність і згуртованість були трохи слабшими, — пояснив Янне Яаккола.

Ситуація на українському фронті також може погіршитися

Як уже згадувалося раніше, колишній командувач фінської армії Тімо Ківінен нещодавно озвучив прогноз, що подальша ситуація з війною в Україні стане важчою, перш ніж може змінитися на більш позитивну в майбутньому.

Він попередив, що можуть відбуватися різні неприємні ситуації, до яких потрібно бути готовими.

За словами генерала, все одно колись настане момент, коли бойові дії високої інтенсивності завершаться, але ніхто не знає, коли саме і в яких обставинах.

І поки це триває, моє особисте сприйняття — що ситуація стане ще важчою, перш ніж почне покращуватися, — наголосив Тімо Ківінен.

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