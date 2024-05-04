Наскільки ймовірним є обвал оборони ЗСУ — оцінка США
Категорія
Україна
Дата публікації

Наскільки ймовірним є обвал оборони ЗСУ — оцінка США

ЗСУ
Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times з'ясувало, яким буде подальший розвиток подій на українському фронті на думку американських військових.

ЗСУ зможуть витримати натиск армії РФ

Як вказано в конфіденційній оцінці американських військових, солдати РФ продовжать просування в Україні найближчими днями, однак розгром бійців ЗСУ вважається малоймовірним.

Армія РФ буде продовжувати "здобувати незначні успіхи на сході та південному сході до 9 травня", яке для Кремля має символічне значення.

За словами інсайдерів видання, висновок аналізу військових США полягає в тому, що "українські військові не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, попри гострий брак боєприпасів".

Також NYT поспілкувалося з іншими своїми анонімними джерелами, які стверджують, що у не вистачить сил та ресурсів, щоб здійснити серйозний наступ до 9 травня.

Це вимагало б значного нарощування сил, чого американські посадовці що не бачать, - пояснив інсайдер.

Окрім того, американські військові прогнозують, що ЗСУ зможуть стабілізувати лінію фронту завдяки новій військовій допомозі від західних союзників в найкращому разі влітку, а в найгіршому – до кінця року.

Росія може вдатися до “агресивної тактики”

За словами очільниці Національної розвідки США Авріли Гейнс, російський диктатор Володимир Путін, цілком ймовірно, буде вдаватись до агресивної тактики з огляду на те, що внутрішні і міжнародні події розвиваються на його користь.

Гейнс звертає увагу на те, що країна-агресорка РФ посилила удари по інфраструктурі України, щоб перешкодити Києву переміщати озброєння і війська.

Усе більш агресивна тактика Путіна проти України, така як удари по українській електроенергетичній інфраструктурі, має на меті переконати Україну в тому, що продовження війни лише збільшить шкоду для України і не пропонує жодного правдоподібного шляху до перемоги, – пояснила вона.

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