Росія заявила про нічну атаку на Крим ракетами ATACMS

Російські загарбники стверджують, що уночі 4 травня окупований Крим був знову атакований ракетами ATACMS.

Що відомо про нові удари по Криму

Міністерство оборони Росії заявило, що їхні засоби ППО нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети.

Українська сторона поки жодним чином не коментувала цю атаку.

Варто звернути увагу на те, що протягом останнього тижня російські окупанти майже щодня заявляють про те, що Україна намагається знищити російські об’єкти на півострові ракетами ATACMS.

За словами високопосадовців з Міноборони США, бійці ЗСУ справді мають можливість використовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів по стратегічних об’єктах злочинної армії РФ на території окупованого Криму.

ГУР обіцяє українцям знищення Кримського мосту

Як зазначає шеф української розвідки Кирило Буданов, незаконно побудований Кримський міст залишається ціллю для українських військових.

Глава ГУР не приховує, що російські загарбники намагаються тримати посилену оборону мосту, однак ГУР та інші українські профільні відомства готують операцію з його знищення.

Метою залишається Кримський міст. Міст посилено охороняють і захищають. Але всі над цим працюють, — підкреслив Буданов. Поширити

Нещодавно інсайдери в українській розвідці розповіли західним журналістам, що це може статися у першій половині 2024 року.

За їхніми словами, команда Кирила Буданова має майже усі необхідні засоби для остаточно знищення Кримського мосту.