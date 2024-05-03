Підрив Кримського мосту. У Росії розкрили неочікувані подробиці

Російське видання "Комерсант" з посиланням на матеріали слідства розповіло про те, як українським силам вдалося успішно атакувати Кримський міст у жовтні 2022 року.

Як Україна підривала Кримський міст

Згідно з даними росЗМІ, для першої атаки на Керченський міст СБУ нібито використала саморобний вибуховий пристрій потужністю, еквівалентною 10 тоннам тротилу.

Окрім того, наголошується, що в його основі було тверде ракетне паливо, заховане у бобіни поліетиленової плівки.

На початку серпня 2022 року плівка на 22 палетах, що важила 22,7 тонни, була відправлена ​​з Одеси до болгарського міста Русе. Звідти поїхала до грузинського Поті, а потім до Єревану. Поки плівка знаходилася в єреванському терміналі "Трансальян", вантаж розмитнили, замінивши після цього частину супровідних документів. Поширити

За даними російського слідства, 4 жовтня плівку на автомобілі DAF перевезли через грузино-російський кордон у пункті пропуску "Верхній Ларс", а за два дні доставили на оптову базу в Армавірі (Краснодарський край).

Після цього, вказано, що палети завантажили в машину International ProStar із причепом, якою керував громадянин Росії Махір Юсубов (він не знав про плани).

Останній повинен був привезти плівку від ульянівського ТОВ ПЕК-34 на адресу зареєстрованого у Сімферополі ТОВ "Екстра". Такі складні переміщення були необхідні для того, щоб послабити до вантажу увагу силовиків.

Росія вважає, що Кримський міст атакувала СБУ

На переконання російських фахівців, для детонації вибухової суміші використовувалася вибухова речовина іноземного виробництва на основі гексогену.

Окрім того, наголошується, що детонатор, також прихований під плівкою, спрацював від сигналу GPS-навігатора "у момент проходження заздалегідь заданої точки маршруту".

Що важливо розуміти, це був 156-й кілометр ділянки автомобільної дороги Новоросійськ-Керч.