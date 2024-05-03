Подрыв Крымского моста. В России раскрыли неожиданные подробности

Российское издание "Коммерсант" со ссылкой на материалы следствия рассказало о том, как украинским силам успешно удалось атаковать Крымский мост в октябре 2022 года.

Как Украина подорвала Крымский мост

Согласно данным росСМИ, для первой атаки на Керченский мост СБУ якобы использовала самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

Кроме того, сообщается, что в его основе находилось твердое ракетное топливо, спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки.

В начале августа 2022 года пленка на 22 паллетах, весившая 22,7 тонны, была отправлена ​​из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда уехала в грузинский Поти, а затем в Ереван. Пока пленка находилась в ереванском терминале "Трансальян", груз был растаможен, заменив после этого часть сопроводительных документов. Поделиться

По данным российского следствия, 4 октября пленку на автомобиле DAF перевезли через грузино-российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс", а через два дня доставили на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край).

После этого указано, что паллеты погрузили в машину International ProStar с прицепом, которой управлял гражданин России Махир Юсубов (он не знал о планах).

Последний должен был привезти пленку от ульяновского ООО ТЭК-34 по адресу зарегистрированного в Симферополе ООО "Экстра". Такие сложные перемещения были необходимы для того, чтобы ослабить внимание силовиков.

Россия считает, что Крымский мост атаковала СБУ

По мнению российских специалистов, для детонации взрывчатой смеси использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена.

Кроме того, сообщается, что детонатор, также скрытый под пленкой, сработал от сигнала GPS-навигатора "в момент прохождения заданной точки маршрута".

Что важно понимать, это был 156 километр участка автомобильной дороги Новороссийск-Керчь.