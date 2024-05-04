Россия заявила о ночной атаке на Крым ракетами ATACMS

Российские захватчики утверждают, что ночью 4 мая оккупированный Крым был снова атакован ракетами ATACMS.

Что известно о новых ударах по Крыму

Министерство обороны России заявило, что их средства ПВО якобы сбили четыре американских оперативно-тактических ракеты.

Украинская сторона пока никак не комментировала эту атаку.

Следует обратить внимание на то, что в течение последней недели российские оккупанты почти каждый день заявляют о том, что Украина пытается уничтожить российские объекты на полуострове ракетами ATACMS.

По словам чиновников из Минобороны США, бойцы ВСУ действительно имеют возможность использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по стратегическим объектам преступной армии РФ на территории оккупированного Крыма.

ГУР обещает украинцам уничтожение Крымского моста

Как отмечает шеф украинской разведки Кирилл Буданов, незаконно построенный Крымский мост остается целью украинских военных.

Глава ГУР не скрывает, что российские захватчики пытаются держать усиленную оборону моста, однако ГУР и другие украинские профильные ведомства готовят операцию по его уничтожению.

Целью остается Крымский мост. Мост усиленно охраняют и защищают. Но все над этим работают, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Недавно инсайдеры в украинской разведке рассказали западным журналистам, что это может произойти в первой половине 2024 года.

По их словам, у команды Кирилла Буданова есть почти все необходимые средства для окончательно уничтожения Крымского моста.