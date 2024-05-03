В Шойге заявили об атаке дронов на Белгородскую область РФ и Крым
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В Шойге заявили об атаке дронов на Белгородскую область РФ и Крым

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Источник:  online.ua

Россияне жалуются на атаку беспилотников на Белгородскую область и оккупированный Крым.

Что известно об атаке дронов по территории РФ

Как заявили в Минобороны РФ, оккупанты якобы уничтожили пяти беспилотников над Белгородской областью и еще одного — над Крымом. Власти аннексированного Крыма о последствиях атаки не сообщали.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа беспилотник якобы атаковал автобус, возящий на работу сотрудников коммерческого предприятия.

В этот момент в автобусе было всего два пассажира и водитель. Пострадал один человек, получивший баротравму и убой. Помощь ему оказали амбулаторно, — пишут росСМИ.

Дроны атаковали пять областей РФ 2 мая

В Минобороны РФ 2 мая утверждались, что были "сбиты и перехвачены" 12 БПЛА самолетного типа:

  • 5 БПЛА — в Брянской области,

  • 3 — в Краснодарской области,

  • 2 — в Ростовской области,

  • 1 — в Белгородской области,

  • 1 — в Курской области.

В частности, губернатор Орловской области заявил, что "во время обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены энергообъекты, и было нарушено электроснабжение ряда домовладений.

В Курской области из-за удара беспилотника в поселке Поныри были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без света.

Кроме этого, в Краснодарском крае РФ 2 мая прогремели взрывы в районе поселка Афипский, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Стоит отметить, что Афипский НПЗ ранее уже был атакован беспилотниками и горел в результате ударов БПЛА — это произошло в октябре прошлого года. Добавим, что по данным источников, тогда этот нефтеперерабатывающий завод атаковала СБУ, и в результате проведения спецоперации было поражено дорогостоящее оборудование.

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