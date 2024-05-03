У Шойгу заявили про атаку дронів на Бєлгородську область РФ та Крим

Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Бєлгородську область та окупований Крим.
Що відомо про атаку дронів по території РФ
Як заявили в Міноборони РФ, окупанти нібито знищили п'яти безпілотників над Білгородською областю та ще одного — над Кримом. Влада анексованого Криму про наслідки атаки не повідомляла.
Окрім цього губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у селі Вознесенівка Шебекинського міського округу безпілотник нібито атакував автобус, який возить на роботу співробітників комерційного підприємства.
Дрони атакували пʼять областей РФ 2 травня
В Міноборони РФ 2 травня стверджаои, що були "збиті та перехоплені" 12 БПЛА літакового типу:
5 БПЛА — у Брянській області,
3 — у Краснодарській області,
2 — у Ростовській області,
1 — у Бєлгородській області,
1 — у Курській області.
Зокрема губернатор Орловської області заявив, що "під час знешкодження" дронів на території Глазунівського та Свердловського районів були пошкоджені енергооб'єкти, та було порушення електропостачання низки домоволодінь.
В Курській області через удар безпілотника у селищі Понирі були пошкоджені лінії електропередачі, і населений пункт лишився без світла.
Окрім цього, в Краснодарському краї РФ 2 травня пролунали вибухи в районі селища Афіпський, де розташований нафтопереробний завод.
Варто зазначити, що Афіпський НПЗ раніше вже був атакований безпілотниками, та горів в результаті ударів БПЛА — це сталося у жовтні минулого року. Додамо, що за даними джерел, тоді цей нафтопереробний завод атакувала СБУ, і внаслідок проведення спецоперації було уражено дороге обладнання.
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