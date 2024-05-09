Когда Украина получит первые снаряды от Чехии — Павел назвал месяц
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Украина получит первые снаряды от Чехии — Павел назвал месяц

Петр Павел
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Источник:  ARD

По словам лидера Чехии Петра Павела, первые 180 тысяч снарядов, которые были закуплены для ВСУ в рамках инициативы Праги, Украина получит уже в июне 2024 года.

Первая партия снарядов прибудет в Украину уже скоро

Как утверждает чешский президент, объем первой доставленной партии составит 180 тысяч снарядов.

Я вместе с нашим премьер-министром Петром Фиалой предполагаем, что первые 180 тысяч боеприпасов будут доставлены в июне.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

Кроме того, по его словам, уже есть контракты на еще пяти-шестизначное количество снарядов.

Лидер Чехии также обеспокоен тем, что инициатива его страны по помощи Киеву продвигается не так быстро, как хотелось бы.

Союзники Украины пытаются найти как можно больше снарядов для ВСУ

Еще месяц назад глава правительства Чехии Петр Фиала официально подтвердил, что его страна уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Согласно его данным, потенциально за год для бойцов ВСУ таким образом могут закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

По словам президента Чехии, партнеры Киева верят, что Украина победит в войне с Россией, поэтому будут продолжать активно помогать.

Я бы не сказал, что Запад отчаялся, но на протяжении всей войны в Украине он очень осторожно поддерживал ее. С самого начала пытался не обострять конфликт, — объяснил Петр Павел.

Лидер Чехии также считает, что из-за промедления Запада российским оккупантам удалось добиться незначительных успехов на украинском фронте.

Продолжались дебаты о каждом новом этапе, прежде чем наконец была осуществлена поставка. Если бы мы пропустили этот период размышлений и оценки рисков, Украина бы получила эту помощь на месяцы, возможно, даже на годы раньше, и ситуация могла бы быть другой, — объяснил он.

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