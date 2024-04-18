Украина и Чехия начали переговоры по соглашению о безопасности
Категория
Украина
Дата публикации

Украина и Чехия начали переговоры по соглашению о безопасности

Офис Президента Украины
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Стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения о безопасности, обменялись видением его содержательного наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК.

Украина и Чехия готовятся к подписанию соглашения о безопасности

Украина начала переговоры с Чехией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква. Чешскую сторону представлял генеральный директор по безопасности и многосторонним отношениям Министерства иностранных дел Чешской Республики Давид Конецкий.

Согласно указу Президента Украины, украинскую переговорную делегацию возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак.

Чехия демонстрирует неизменное лидерство в поддержке Украины и поощряет других партнеров к реализации смелых и важных инициатив, в том числе по поставкам нашей стране боеприпасов. Мы также ощущаем мощную поддержку Чехии на пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО, — подчеркнул Игорь Жовква.

Стороны засвидетельствовали прогресс в подготовке проекта будущего соглашения о безопасности, обменялись видением его содержательного наполнения, в частности по усилению сотрудничества в области ОПК, а также согласовали график дальнейших переговоров, чтобы лидеры двух стран могли подписать соглашение в ближайшее время.

Неделю назад во время встречи в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Чешской Республики Петр Павел обсудили готовность заключить двустороннее соглашение о безопасности. Это предусмотрено Совместной декларацией о поддержке Украины, подписанной во время Вильнюсского саммита НАТО 12 июля 2023 года.

Совместная декларация G7 о поддержке Украины

12 июля 2023 года на полях саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины. В документе речь шла о работе над двусторонними долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.

8 января 2024 года Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Для выполнения договоренностей в Вильнюсском саммите НАТО Украина заключает двусторонние соглашения о безопасности со странами-членами Альянса. Уже заключены такие соглашения с Великобританией, Францией, Германией, Данией, Канадой, Италией и Нидерландами.

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