Коли Україна отримає перші снаряди від Чехії — Павел назвав місяць

За словами лідера Чехії Петра Павела, перші 180 тисяч снарядів, які закупили для ЗСУ у рамках ініціативи Праги, Україна отримає вже у червні 2024 року.

Перша партія снарядів прибуде до України уже незабаром

Як стверджує чеський президент, обсяг першої доставленої партії складе 180 тисяч снарядів.

Я, разом з нашим прем’єр-міністром Петром Фіалою, припускаємо, що перші 180 тисяч боєприпасів будуть доставлені в червні. Петр Павел Президент Чехії

Окрім того, за його словами, "вже є контракти на ще п’яти-шестизначну кількість снарядів".

Лідер Чехії також стурбований через те, що ініціатива його країни щодо допомоги Києву просувається не так швидко, як би хотілося.

Союзники України намагаються знайти якомога більше снарядів для ЗСУ

Ще місяць тому глава уряду Чехії Петр Фіала офіційно підтвердив, що його країна вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згідно з його даними, потенційно за рік для бійців ЗСУ таким чином можуть закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

За словами президента Чехії, партнери Києва не втратили надію на перемогу України у війні з Росією, тому будуть продовжувати активно допомагати.

"Я б не сказав, що втратив надію, але протягом всієї війни в Україні Захід дуже обережно підтримував її. З самого початку намагалися не загострювати конфлікт, — пояснив Петр Павел. Поширити

Лідер Чехії також вважає, що через зволікання Заходу російським окупантам вдалося досягти незначних успіхів на українському фронті.