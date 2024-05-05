Чехія анонсувала спільні військові навчання із США

Наступного тижня в Чехії розпочнуться навчання Immediate Response, в яких візьмуть участь чеські військові, а також їхні колеги зі США.

Що відомо про військові навчання США та Чехії

Як заявила речниця Генерального штабу Чехії Магдалена Дворжакова, в навчаннях, які проходитимуть на полігоні в Лібаві, братимуть участь близько 800 американських військовослужбовців і 350 чеських солдатів.

Загалом маневри триватимуть два тижні.

Ці навчання є частиною найбільших за останні десятиріччя маневрів НАТО Steadfast Defender 24, в яких беруть участь понад 90 тисяч військових з усіх країн Альянсу в різних точках Європи.

За словами Дворжакової, головною метою навчань є перевірка здатності чеської армії надавати всебічну підтримку військам союзників на чеській території під час великомасштабних операцій, підтримка зусиль союзників з розбудови оборонного потенціалу в рамках НАТО шляхом залучення сил і засобів чеських збройних сил, а також посилення здатності військових Чехії брати участь в повному процесі тактичного планування.

Для проведення навчань з середини квітня до Лібави було перекинуто військову техніку зі складів армії США в Німеччині.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

Чехія у межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч снарядів, і знає, де закупити ще 300 тисяч.

Найбільші грошові внески, за даними чеського прем’єра Петра Фіали, надійшли від Німеччини, Нідерландів та Данії. Загалом до ініціативи долучилися близько 20 країн.

Україна отримає перші снаряди, закуплені завдяки цій ініціативі, у червні.

У Чехії ідентифікували близько 1,5 млн снарядів на світовому ринку, і їх можна придбати, якщо на це будуть кошти.