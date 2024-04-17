Україна візьме участь у навчаннях з кібероборони NATO CCDCOE Locked Shields
Категорія
Технології
Дата публікації

Україна візьме участь у навчаннях з кібероборони NATO CCDCOE Locked Shields

Кібероборона
Джерело:  online.ua

Представники України візьмуть участь у Locked Shields 2024 – це найбільші у світі реалістичні навчання з кібероборони, що підкреслюють зобов'язання глобальної спільноти боротися з кіберзагрозами. Організовані Об’єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО (NATO CCDCOE) ці щорічні навчання виходять за рамки традиційних кібервправ, залучаючи експертів з різних галузей для протидії кіберзагрозам.

Навчання НАТО з кібероборони

Цього року близько 4000 експертів із понад 40 країн об’єднають зусилля в симульованому середовищі під час Locked Shields, щоб захистити інфраструктуру вигаданої нації та її країни.

Їм доведеться зіткнутися з низкою викликів, які відтворюють складність кібероборони у реальному світі, включаючи критичне мислення, прийняття стратегічних рішень, юридичні аспекти, комунікацію у кризових ситуаціях і стратегічне планування. Все це спрямовано на зміцнення їхніх можливостей у кіберобороні.

Сильна сторона навчань полягає в комплексному підході, який поєднує технічні навички зі стратегічними, юридичними та комунікаційними знаннями для розробки різнобічної оборонної стратегії.

Учасників закликають використовувати свої колективні навички, сприяючи створенню середовища, де співпраця є ключем до подолання складних викликів кібербезпеки.

Розширення залучення до участі різних країн і партнерів демонструє глобальне охоплення та важливість Locked Shields 2024, що є свідченням важливої ролі цих навчань в посиленні міжнародної співпраці в галузі кібероборони.

Locked Shields як платформа дозволяє країнам обмінюватися передовим досвідом, впроваджувати інноваційні стратегії та спільно покращувати свої можливості з реагування на кіберінциденти.

Підполковник Урмет Томп, керівник навчань НАТО CCDCOE, наголосив на дусі співпраці, який визначає Locked Shields:

Ці навчання є демонстрацією потужності міжнародного співробітництва, долаючи кордони, об’єднуючи спільноту з різних експертів державного, приватного секторів та науковців. Ми вдячні за самовідданість і досвід наших союзників і всіх наших партнерів, які мають вирішальне значення для побудови резильєнтної глобальної кібероборони.

Заступник Секретаря РНБО України Сергій Демедюк наголосив на важливості участі українських фахівців у кібернавчаннях Locked Shields для зміцнення як національної, так і міжнародної кіберстійкості.

У цьому році Україна об'єднує зусилля з Чехією у спільній команді на цих навчаннях. Спільне відпрацювання навичок, обмін досвідом та співпраця є ключовими елементами на шляху до ефективного протистояння сучасним кіберзагрозам.

Наближаючись до початку навчань Locked Shields 2024, підтримка країн-учасниць і партнерів відображає спільну відданість зміцненню нашої кібероборони. З моменту свого заснування у 2010 році CCDCOE, Locked Shields перетворилися на найбільші реалістичні навчання з кібероборони у всьому світі, встановивши стандарт міжнародної співпраці та всебічної кіберготовності.

CCDCOE — це акредитований НАТО хаб знань, розташований у Таллінні (Естонія) та пропонує унікальний міждисциплінарний підхід до найбільш актуальних питань кібероборони.

Серцем CCDCOE є всебічна група міжнародних експертів із військових, урядових, академічних та промислових кіл, які наразі представляють 39 країн-спонсорів та країн-учасників.

CCDCOE заохочує та підтримує процес інтеграції кібербезпеки в НАТО та національному управлінні та розвиток спроможностей в їх тісно пов’язаних галузях, зокрема технології, стратегічні дослідження, операції та право.

CCDCOE також відповідає за визначення та координацію освітніх і навчальних рішень у сфері операцій з кібероборони для всіх органів НАТО в Альянсі.

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