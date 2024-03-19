Кібервійна проти Росії. ГУР розкрило подробиці нових масштабних атак
Категорія
Україна
Дата публікації

Кібервійна проти Росії. ГУР розкрило подробиці нових масштабних атак

ГУР
хакер

На тлі фейкових президентських "виборів у РФ фахівці ГУР МОУ та активісти групи “BO Team” здійснили низку успішних кібератак на обʼєкти країни-агресорки.

ГУР продовжує вести кібервійну проти Росії

За словами української розвідки, цього разі її ціллю були не лише російські  державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.

Також ГУР поділилося результатами своєї роботи протягом тижня з 11 по 18 березня 2024 року:

  1.  була здійснена атака на ресурси ПАТ «Ростєлєком» —  успішно вдалося вивести з ладу комунікаційне обладнання забайкальського та красноярського краю РФ;

  2.  кіберфахівці ГУР змогли отримати доступ до системи електронного документообігу уряду Бєлгородщини та здійснили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;

  3.   атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак»;

  4.  атаковано та знищено інформаційні ресурси «муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства»;

  5.  відбулася атака та знищення інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;

  6.  захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;

  7.  виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в «центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом» у Новосибірську.

 Згідно з даними українських розвідників, збитки, яких вдалося завдати ворогу, сягають сотень тисяч доларів.

 Атаки на росію у кіберпросторі тривають. Слава Україні! — наголосили у ГУР.

ГУР виграє кібервійну проти РФ

Варто зазначити, що чи не наймасштабніші кібератаки фахівців української розвідки на країну-агресорку відбувалися саме під час “виборів” Путіна.

Під ударом опинилися 185 серверів, які належать 19 організаціям у Росії — усі вдалося знищити.

Насамперед йдеться про регіональних провайдерів Інтернету, телекомунікаційних операторів, онлайн-магазин, навчальні платформи, промислові виробничі компанії, житловий квартал тощо.

Вся службова інформація була скопійована та видалена з FTP-серверів. Замість знищених каталогів створювався каталог «RASHA_GOODBYE», в якому розміщено антивиборчі листівки та матеріали.

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