Кібервійна проти Росії. ГУР розкрило подробиці нових масштабних атак

На тлі фейкових президентських "виборів у РФ фахівці ГУР МОУ та активісти групи “BO Team” здійснили низку успішних кібератак на обʼєкти країни-агресорки.
ГУР продовжує вести кібервійну проти Росії
За словами української розвідки, цього разі її ціллю були не лише російські державні, а й приватні структури, які сплачують податки та фінансують війну проти України.
Також ГУР поділилося результатами своєї роботи протягом тижня з 11 по 18 березня 2024 року:
була здійснена атака на ресурси ПАТ «Ростєлєком» — успішно вдалося вивести з ладу комунікаційне обладнання забайкальського та красноярського краю РФ;
кіберфахівці ГУР змогли отримати доступ до системи електронного документообігу уряду Бєлгородщини та здійснили фейкові розсилки 12 тисячам місцевих чиновників;
атаковано та виведено з ладу комунікаційне обладнання ТОВ «Бєлзнак»;
атаковано та знищено інформаційні ресурси «муніципального бюджетного учєрєждєнія старооскольского городского многоотраслєвого проізводствєнного обʼєдінєнія комунального хозяйства»;
відбулася атака та знищення інфраструктуру ЗАТ «Томмолоко»;
захоплено та знищено серверну інфраструктуру разом з резервними копіями хостінг-провайдера “1Gb.ru” та десятків тисяч веб-сайтів, які він обслуговував;
виведено з ладу понад 40 мережевих пристроїв Mikrotik в «центрє управлєнія городскім автоелєктротранспортом» у Новосибірську.
Згідно з даними українських розвідників, збитки, яких вдалося завдати ворогу, сягають сотень тисяч доларів.
ГУР виграє кібервійну проти РФ
Варто зазначити, що чи не наймасштабніші кібератаки фахівців української розвідки на країну-агресорку відбувалися саме під час “виборів” Путіна.
Під ударом опинилися 185 серверів, які належать 19 організаціям у Росії — усі вдалося знищити.
Насамперед йдеться про регіональних провайдерів Інтернету, телекомунікаційних операторів, онлайн-магазин, навчальні платформи, промислові виробничі компанії, житловий квартал тощо.
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