Російські хакери здійснили понад 800 кібератак на держустанови та сервіси України

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що росіяни здійснили понад 800 кібератак на державні установи та служби України.

Генпрокурор України заявив про масовані хакерські атаки РФ

За його словами, серед цілей російських хакерів були об'єкти енергетичної інфраструктури та телекомунікаційні системи з метою дестабілізації українського суспільства.

При цьому Костін не уточнив, про який проміжок часу йдеться.

Про це Андрій Костін сказав під час зустрічі з колегами з Мін'юсту США Натаном Бруксом та Тімом Ранком, а також з радником з правових питань посольства США в Україні Джаредом Кімболом та аташе ФБР з правових питань Крісом Гейгером.

Масштаби кібероперацій Росії проти України неухильно зростають. Зафіксовано понад 800 спроб кібератак на державні установи та сервіси. Серед них – об'єкти енергетичної інфраструктури, які постійно перебувають під прицілом. Андрій Костін Генпрокурор України

Також Костін поінформував партнерів щодо регулярних спроб Росії інформаційно дестабілізувати українців шляхом атак телекомунікаційних систем з метою позбавлення їх доступу до мобільного звʼязку та інтернету.

Генпрокурор України зауважив, що ефективне та всебічне розслідування цих злочинів передбачає впровадження передових методів та практик, аби притягнути винних до відповідальності. Він додав, що досвід та підтримка американських колег у цих питаннях були б "дуже цінними".

Також сторони обговорили посилення співпраці у сфері захисту інтелектуальної власності та боротьби з організованою злочинністю в кіберпросторі.

Ми рішуче налаштовані й надалі посилювати роботу у цих сферах та впроваджувати інноваційні методи розслідування, аби зробити кіберпростір безпечнішим та ефективно протидіяти будь-яким новим загрозам. Поширити

Хакери РФ атакували українські медіа

Російські хакери здійснили атаку на низку відомих українських медіа, фахівці вже досліджують цей інцидент.

Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомила у Telegram.

Росія продовжує інформаційну війну проти нашої держави. Сьогодні російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.

Повідомляється, що до урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, уже звернулися представники видань Liga.net, «Українська правда», «Апостроф» і «Телеграф».

У разі підозри на хакерську атаку CERT-UA закликає одразу звертатися до фахівців команди.

Так, 18 лютого видання LIGA.net заявило, що невідомі зламали його сайт й опублікували там фейкову новину про нібито «розгром» елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області.