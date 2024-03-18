Российские хакеры осуществили более 800 кибератак на госучреждения и сервисы Украины

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что россияне совершили более 800 кибератак на государственные учреждения и службы Украины.
Генпрокурор Украины заявил о массированных хакерских атаках РФ
По его словам, среди целей российских хакеров находились объекты энергетической инфраструктуры и телекоммуникационные системы с целью дестабилизации украинского общества.
При этом Костин не уточнил, о каком промежутке идет речь.
Об этом Андрей Костин сказал во время встречи с коллегами из Минюста США Натаном Бруксом и Тимом Ранком, а также с советником по правовым вопросам посольства США в Украине Джаредом Кимболом и атташе ФБР по правовым вопросам Крисом Гейгером.
Также Костин проинформировал партнеров по поводу регулярных попыток России информационно дестабилизировать украинцев путем атак телекоммуникационных систем с целью лишения их доступа к мобильной связи и интернету.
Генпрокурор Украины отметил, что эффективное и всестороннее расследование этих преступлений предполагает внедрение передовых методов и практик, чтобы привлечь виновных к ответственности. Он добавил, что опыт и поддержка американских коллег в этих вопросах были бы "очень ценными".
Также стороны обсудили усиление сотрудничества в сфере защиты интеллектуальной собственности и борьбы с организованной преступностью в киберпространстве.
Хакеры РФ атаковали украинские медиа
Российские хакеры совершили атаку на ряд известных украинских медиа, специалисты уже исследуют этот инцидент.
Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в Telegram.
Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.
Сообщается, что к правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, уже обратились представители изданий Liga.net, Украинская правда, Апостроф и Телеграф.
В случае подозрения на хакерскую атаку, CERT-UA призывает сразу обращаться к специалистам команды.
Так, 18 февраля издание LIGA.net заявило, что неизвестные взломали его сайт и опубликовали там фейковую новость о якобы «разгроме» элитных подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-