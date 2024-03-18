Российские хакеры осуществили более 800 кибератак на госучреждения и сервисы Украины

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что россияне совершили более 800 кибератак на государственные учреждения и службы Украины.

Генпрокурор Украины заявил о массированных хакерских атаках РФ

По его словам, среди целей российских хакеров находились объекты энергетической инфраструктуры и телекоммуникационные системы с целью дестабилизации украинского общества.

При этом Костин не уточнил, о каком промежутке идет речь.

Об этом Андрей Костин сказал во время встречи с коллегами из Минюста США Натаном Бруксом и Тимом Ранком, а также с советником по правовым вопросам посольства США в Украине Джаредом Кимболом и атташе ФБР по правовым вопросам Крисом Гейгером.

Масштабы киберопераций России против Украины неуклонно растут. Зафиксировано более 800 попыток кибератак на государственные и сервисные учреждения. Среди них — постоянно находящиеся под прицелом объекты энергетической инфраструктуры. Андрей Костин Генпрокурор Украины

Также Костин проинформировал партнеров по поводу регулярных попыток России информационно дестабилизировать украинцев путем атак телекоммуникационных систем с целью лишения их доступа к мобильной связи и интернету.

Генпрокурор Украины отметил, что эффективное и всестороннее расследование этих преступлений предполагает внедрение передовых методов и практик, чтобы привлечь виновных к ответственности. Он добавил, что опыт и поддержка американских коллег в этих вопросах были бы "очень ценными".

Также стороны обсудили усиление сотрудничества в сфере защиты интеллектуальной собственности и борьбы с организованной преступностью в киберпространстве.

Мы решительно настроены и дальше усиливать работу в этих сферах и внедрять инновационные методы расследования, чтобы сделать киберпространство более безопасным и эффективно противодействовать любым новым угрозам. Поделиться

Хакеры РФ атаковали украинские медиа

Российские хакеры совершили атаку на ряд известных украинских медиа, специалисты уже исследуют этот инцидент.

Об этом Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в Telegram.

Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию.

Сообщается, что к правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, уже обратились представители изданий Liga.net, Украинская правда, Апостроф и Телеграф.

В случае подозрения на хакерскую атаку, CERT-UA призывает сразу обращаться к специалистам команды.

Так, 18 февраля издание LIGA.net заявило, что неизвестные взломали его сайт и опубликовали там фейковую новость о якобы «разгроме» элитных подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области.