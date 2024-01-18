Киевстар назвал сумму ущерба в результате кибератаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Киевстар назвал сумму ущерба в результате кибератаки РФ

Киевстар
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Источник:  Reuters

Нидерландская компания VEON - владелец украинского мобильного оператора "Киевстар" объявила ущерб от кибератаки и сбоя сети 12 декабря. Они составляют около 100 млн дол.

Какие убытки в результате кибератаки РФ по Киевстару

В международном холдинге VEON заявили, что массированная кибератака, произошедшая 12 декабря 2023 года, будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

Как отмечается, ущерб нанесен из-за мер, предпринятых компанией, чтобы компенсировать клиентам неудобства, причиненные сбоями в работе сети "Киевстар".

В ближайшие месяцы "Киевстар" планирует продолжить работу по восстановлению и компенсации. Расходы или потеря дохода от любых других подобных мер по восстановлению неопределенны и не могут быть обоснованно оценены на данный момент.

Что известно об атаке на "Киевстар"

Масштабный сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар" произошел 12 декабря 2023 года. Во время сбоя несколько дней отсутствовала мобильная связь, мобильный и домашний Интернет.

Как заявил Илья Витюк, начальник управления кибербезопасности СБУ в результате атаки было уничтожено "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Он назвал ее, вероятно, первым примером разрушительной кибератаки, которая "полностью разрушила ядро оператора связи".

По оценкам СБУ, российские хакеры могли украсть личную информацию, определить местонахождение телефонов, перехватить SMS-сообщения и возможно украсть аккаунты Telegram с тем уровнем доступа, который они получили.

После сбоя "Киевстар" отменил месячную плату для своих абонентов.

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