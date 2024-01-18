Київстар назвав суму збитків внаслідок кібератаки РФ

Нідерландська компанія VEON - власник українського мобільного оператор "Київстар" оголосила збитки від кібератаки та збою мережі 12 грудня. Вони складають майже 100 млн дол.

Які збитки внаслідок кібератаки РФ по Київстару

У міжнародному холдингу VEON заявили, що масована кібератака, яка сталася 12 грудня 2023 року коштуватиме їй приблизно 3,6 млрд гривень (близько 95 млн доларів).

Як зазначається, збитки спричинені через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями у роботі мережі "Київстар".

У найближчі місяці "Київстар" планує продовжити роботу з відновлення та компенсації. Витрати або втрата доходу від будь-яких інших подібних заходів з відновлення є невизначеними та не можуть бути обґрунтовано оцінені на даний момент.

Що відомо про атаку на "Київстар"

Масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" відбувся 12 грудня 2023 року. Під час збою кілька днів був відсутній мобільний зв'язок, мобільний та домашній інтернет.

Як заявив Ілля Вітюк, начальник управління кібербезпеки СБУ в результаті атаки було знищено "майже все", включаючи тисячі віртуальних серверів та ПК. Він назвав її, ймовірно, першим прикладом руйнівної кібератаки, яка "повністю зруйнувала ядро оператора зв'язку".

За оцінками СБУ, російські хакери могли вкрасти особисту інформацію, визначити місцезнаходження телефонів, перехопити SMS-повідомлення та, можливо, вкрасти акаунти Telegram з тим рівнем доступу, який вони отримали.

Після збою "Київстар" скасував місячну платню для своїх абонентів.