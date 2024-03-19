Кибервойна против России. ГУР раскрыло подробности новых масштабных атак

На фоне фейковых президентских выборов в РФ специалисты ГУР МОУ и активисты группы BO Team осуществили ряд успешных кибератак на объекты страны-агрессорки.
ГУР продолжает вести кибервойну против России
По словам украинской разведки, ее целью были не только российские государственные, но и частные структуры, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.
Также ГУР поделилось результатами своей работы в течение недели с 11 по 18 марта 2024:
была совершена атака на ресурсы ПАО «Ростелеком» — успешно удалось вывести из строя коммуникационное оборудование забайкальского и красноярского края РФ;
киберспециалисты ГУР смогли получить доступ к системе электронного документооборота правительства Белгородщины и осуществили фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;
атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО «Белзнак»;
атакованы и уничтожены информационные ресурсы «муниципального бюджетного учреждения старооскольского городского многоотраслевого производного объединения коммунального хозяйства»;
произошла атака и уничтожение инфраструктуры ЗАО «Томмолоко»;
захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера “1Gb.ru” и десятков тысяч обслуживаемых им веб-сайтов;
выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в центре управления городским автоэлектронотранспортом в Новосибирске.
Согласно данным украинских разведчиков, ущерб, который удалось нанести врагу, достигает сотен тысяч долларов.
ГУР выигрывает кибервойну против РФ
Стоит отметить, что самые масштабные кибератаки специалистов украинской разведки на страну-агрессорку происходили именно во время “выборов” Путина.
Под ударом оказались 185 серверов, принадлежащих 19 организациям в России, — все удалось уничтожить.
В первую очередь речь идет о региональных провайдерах Интернета, телекоммуникационных операторах, онлайн-магазине, учебных платформах, промышленных производственных компаниях, жилищном квартале и т.д.
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