Кибервойна против России. ГУР раскрыло подробности новых масштабных атак

На фоне фейковых президентских выборов в РФ специалисты ГУР МОУ и активисты группы BO Team осуществили ряд успешных кибератак на объекты страны-агрессорки.

ГУР продолжает вести кибервойну против России

По словам украинской разведки, ее целью были не только российские государственные, но и частные структуры, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.

Также ГУР поделилось результатами своей работы в течение недели с 11 по 18 марта 2024:

была совершена атака на ресурсы ПАО «Ростелеком» — успешно удалось вывести из строя коммуникационное оборудование забайкальского и красноярского края РФ; киберспециалисты ГУР смогли получить доступ к системе электронного документооборота правительства Белгородщины и осуществили фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников; атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО «Белзнак»; атакованы и уничтожены информационные ресурсы «муниципального бюджетного учреждения старооскольского городского многоотраслевого производного объединения коммунального хозяйства»; произошла атака и уничтожение инфраструктуры ЗАО «Томмолоко»; захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера “1Gb.ru” и десятков тысяч обслуживаемых им веб-сайтов; выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в центре управления городским автоэлектронотранспортом в Новосибирске.

Согласно данным украинских разведчиков, ущерб, который удалось нанести врагу, достигает сотен тысяч долларов.

Атаки на россия в киберпространстве продолжаются. Слава Украине! — отметили в ГУР. Поделиться

ГУР выигрывает кибервойну против РФ

Стоит отметить, что самые масштабные кибератаки специалистов украинской разведки на страну-агрессорку происходили именно во время “выборов” Путина.

Под ударом оказались 185 серверов, принадлежащих 19 организациям в России, — все удалось уничтожить.

В первую очередь речь идет о региональных провайдерах Интернета, телекоммуникационных операторах, онлайн-магазине, учебных платформах, промышленных производственных компаниях, жилищном квартале и т.д.