Кибервойна против России. ГУР раскрыло подробности новых масштабных атак
Категория
Украина
Дата публикации

Кибервойна против России. ГУР раскрыло подробности новых масштабных атак

ГУР
хакер
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На фоне фейковых президентских выборов в РФ специалисты ГУР МОУ и активисты группы BO Team осуществили ряд успешных кибератак на объекты страны-агрессорки.

ГУР продолжает вести кибервойну против России

По словам украинской разведки, ее целью были не только российские государственные, но и частные структуры, уплачивающие налоги и финансирующие войну против Украины.

Также ГУР поделилось результатами своей работы в течение недели с 11 по 18 марта 2024:

  1. была совершена атака на ресурсы ПАО «Ростелеком» — успешно удалось вывести из строя коммуникационное оборудование забайкальского и красноярского края РФ;

  2. киберспециалисты ГУР смогли получить доступ к системе электронного документооборота правительства Белгородщины и осуществили фейковые рассылки 12 тысячам местных чиновников;

  3. атаковано и выведено из строя коммуникационное оборудование ООО «Белзнак»;

  4. атакованы и уничтожены информационные ресурсы «муниципального бюджетного учреждения старооскольского городского многоотраслевого производного объединения коммунального хозяйства»;

  5. произошла атака и уничтожение инфраструктуры ЗАО «Томмолоко»;

  6. захвачена и уничтожена серверная инфраструктура вместе с резервными копиями хостинг-провайдера “1Gb.ru” и десятков тысяч обслуживаемых им веб-сайтов;

  7. выведено из строя более 40 сетевых устройств Mikrotik в центре управления городским автоэлектронотранспортом в Новосибирске.

Согласно данным украинских разведчиков, ущерб, который удалось нанести врагу, достигает сотен тысяч долларов.

Атаки на россия в киберпространстве продолжаются. Слава Украине! — отметили в ГУР.

ГУР выигрывает кибервойну против РФ

Стоит отметить, что самые масштабные кибератаки специалистов украинской разведки на страну-агрессорку происходили именно во время “выборов” Путина.

Под ударом оказались 185 серверов, принадлежащих 19 организациям в России, — все удалось уничтожить.

В первую очередь речь идет о региональных провайдерах Интернета, телекоммуникационных операторах, онлайн-магазине, учебных платформах, промышленных производственных компаниях, жилищном квартале и т.д.

Вся служебная информация была скопирована и удалена из серверов FTP. Вместо уничтоженных каталогов создавался каталог «RASHA_GOODBYE», в котором размещены антивыборные листовки и материалы.

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