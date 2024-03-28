Скільки кібератак СБУ нейтралізувала від початку війни — дані Міноборони

Від початку повномасштабної війни проти РФ спеціалісти СБУ нейтралізували майже 10 тисяч кібератак. Про це на тлі ініціації роботи над визначенням поняття "кібервійна" на законодавчому рівні, повідомили у Міноборони України.

Скільки кібератак СБУ нейтралізувала від початку війни

Міноборони ініціювало науково-дослідну роботу щодо визначення поняття кібервійни, яку проводить Академія СБУ. Переконана, що ці напрацювання дозволять нам разом з іншими державними органами вийти із законодавчими пропозиціями вже наприкінці 2024 року, — заявила Чорногоренко. Поширити

У Міноборони наголосили, що дії росіян у кіберпросторі системні та спрямовані не лише на Україну, а й на її союзників.

Тому після визначення поняття "кібервійна" планується міжнародне визнання кібератак як акта війни у правовому полі.

У Мінцифри оприлюднили успіхи IT-армії

У відомстві розповіли про успішне зупинення роботи великих інтернет-провайдерів Росії.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Мегафон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не працювали в різних куточках країни-терориста. До речі, Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби.

Також хакерам вдалося атакувати "Газпром космічні системи". Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму — "Газпрому".