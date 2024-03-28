Сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны —данные Минобороны

С начала полномасштабной войны против РФ специалисты СБУ нейтрализовали около 10 тысяч кибератак. Об этом на фоне инициации работы по определению понятия "кибервойна" на законодательном уровне, сообщили в Минобороны Украины.
Сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны
В Минобороны подчеркнули, что действия россиян в киберпространстве системны и направлены не только на Украину, но и на ее союзников.
Поэтому после определения понятия "кибервойна" планируется международное признание кибератак как акта войны в правовом поле.
В Минцифре обнародовали успехи IT-армии
В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.
Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".
В результате перестали работать некоторые государственные сервисы по финансам, которые связаны с компанией.
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