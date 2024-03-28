Сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны —данные Минобороны
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны —данные Минобороны

Минобороны Украины
Сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны —данные Минобороны
Читати українською

С начала полномасштабной войны против РФ специалисты СБУ нейтрализовали около 10 тысяч кибератак. Об этом на фоне инициации работы по определению понятия "кибервойна" на законодательном уровне, сообщили в Минобороны Украины.

Сколько кибератак СБУ нейтрализовала с начала войны

Минобороны инициировало научно-исследовательскую работу по определению понятия кибервойны, проводимой Академией СБУ. Убеждена, что эти наработки позволят нам вместе с другими государственными органами выйти с законодательными предложениями уже в конце 2024 года, — заявила Черногоренко.

В Минобороны подчеркнули, что действия россиян в киберпространстве системны и направлены не только на Украину, но и на ее союзников.

Поэтому после определения понятия "кибервойна" планируется международное признание кибератак как акта войны в правовом поле.

В Минцифре обнародовали успехи IT-армии

В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров России.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"МегаФон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, МегаФон не мог восстановиться от атаки более четырех суток.

Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма — "Газпрома".

В результате перестали работать некоторые государственные сервисы по финансам, которые связаны с компанией.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему российские выборы проходили с «огоньком». Успешная кибервойна ГУР против оккупантов
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российские хакеры осуществили более 800 кибератак на госучреждения и сервисы Украины
Офис Генерального прокурора
Хакеры
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кибервойна против России. ГУР раскрыло подробности новых масштабных атак
ГУР
хакер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?