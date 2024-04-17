Украина примет участие в учениях по киберобороне NATO CCDCOE Locked Shields

Представители Украины примут участие в Locked Shields 2024 – это крупнейшие в мире реалистичные учения по киберобороне, подчеркивающие обязательство глобального сообщества бороться с киберугрозами. Организованные Объединенным центром передовых технологий по киберобороне НАТО (NATO CCDCOE) эти ежегодные учения выходят за рамки традиционных киберупражнений, привлекая экспертов из разных областей для противодействия киберугрозам.

Учения НАТО по киберобороне

В этом году около 4000 экспертов более чем из 40 стран объединят усилия в симулированной среде во время Locked Shields, чтобы защитить инфраструктуру вымышленной нации и ее страны.

Им придется столкнуться с рядом вызовов, воспроизводящих сложность киберобороны в реальном мире, включая критическое мышление, принятие стратегических решений, юридические аспекты, коммуникацию в кризисных ситуациях и стратегическое планирование. Все это направлено на укрепление их возможностей в киберзащите.

Сильная сторона учений состоит в комплексном подходе, сочетающем технические навыки со стратегическими, юридическими и коммуникационными знаниями для разработки разносторонней оборонной стратегии.

Участники призывают использовать свои коллективные навыки, способствуя созданию среды, где сотрудничество является ключом к преодолению сложных вызовов кибербезопасности.

Расширение привлечения к участию разных стран и партнеров демонстрирует глобальный охват и важность Locked Shields 2024, что свидетельствует о важной роли этих учений в усилении международного сотрудничества в области киберобороны.

Locked Shields как платформа позволяет странам обмениваться передовым опытом, внедрять инновационные стратегии и совместно улучшать свои возможности по реагированию на киберинциденты.

Подполковник Урмет Томп, руководитель учений НАТО CCDCOE, отметил дух сотрудничества, который определяет Locked Shields:

Эти учения являются демонстрацией мощи международного сотрудничества, преодолевая границы, объединяя сообщество из разных экспертов государственного, частного секторов и ученых. Мы благодарны за самоотверженность и опыт наших союзников и всех партнеров, которые имеют решающее значение для построения резильентной глобальной киберобороны. Поделиться

Заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Демедюк отметил важность участия украинских специалистов в киберучениях Locked Shields для укрепления как национальной, так и международной киберустойчивости.

В этом году Украина объединяет усилия с Чехией в общей команде этих учений. Совместная отработка навыков, обмен опытом и сотрудничество являются ключевыми элементами для эффективного противостояния современным киберугрозам. Поделиться

Приближаясь к началу учений Locked Shields 2024, поддержка стран-участниц и партнеров отражает общую приверженность укреплению нашей киберобороны. С момента своего основания в 2010 году CCDCOE, Locked Shields превратились в крупнейшие реалистичные учения по киберобороне во всем мире, установив стандарт международного сотрудничества и всесторонней киберготовности.