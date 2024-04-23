Північна Корея провела перші навчання з імітацією ядерної атаки

Північна Корея заявила, що напередодні провела випробування нової системи управління ядерною зброєю, яка запускала снаряди з імітацією ядерних боєголовок із систем залпового вогню.

Що відомо про нові ядерні випробування КНДР

CNN,посилаючись на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA), пише, що навчаннями керував лідер Кім Чен Ин.

Фото державного ЗМІ КНДР показують чотири запуски ракет. Стверджується, що ракети вразили цілі на острові за 352 кілометри від країни.

Кім сказав, що навчання допомогли підготувати ядерні сили Північної Кореї до «їх важливої ​​місії стримування війни та взяття на себе ініціативи у війні»

#NorthKorea's leader monitors 1st tactical drill simulating nuclear counterattack



North Korean leader Kim Jong Un has oversees the first combined tactical drill simulating nuclear counterattack with the use of 600 mm "super-large" multiple rocket launchers, North Korean… pic.twitter.com/CqR1Qxjlyr — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Defense (@IndoPac_Info) April 23, 2024

Навчання, що імітували ядерну контратаку, провели після «надзвичайно провокаційного і агресивного» щорічного об’єднаного навчання військово-повітряних сил, проведеного США та Південною Кореєю.

Аналітики вважають, що Північна Корея раніше випробовувала як ракетну систему, так і симуляцію ядерного контрудару, але KCNA заявила, що в понеділок у навчаннях було вперше використано командно-контрольну систему «Haekbangashoe», або ядерний тригер.

Випробування зброї у Північній Кореї

Останніми місяцями режим Кіма випробував низку видів зброї:

далекобійну артилерію, яка може досягти столиці Південної Кореї Сеул,

гіперзвуковий плануючий апарат, який теоретично міг би нести боєголовку повз ППО Південної Кореї та США,

міжконтинентальна балістична ракета, яка може досягти материкової частини США.

Після проведення свого першого ядерного випробування понад десять років тому Північна Корея розширила свій озброєний потенціал.

Там хочуть зменшити боєголовку, щоб вона могла розміститися на ракеті великої дальності.

У 2022 році Кім пообіцяв розробляти ядерну зброю з «найвищою можливою» швидкістю, ухваливши новий закон, який оголосив Північну Корею ядерною державою.