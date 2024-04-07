КНДР використовує Україну для випробування своїх балістичних ракет — Bloomberg

Північна Корея отримала рідкісний шанс випробувати свою зброю в реальних бойових умовах в Україні й може скористатися цим для покращення її характеристик.

Як Північна Корея випробовує свої балістичні ракети в Україні

Північна Корея збільшує кількість зброї, яку РФ може використовувати для атак по Україні. Використання Росією північнокорейських ракет під час війни на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і зробити висновки, які можуть покращити їхню ефективність.

Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань, процедур і самих боєприпасів. США уважно стежитимуть за розвитком подій, — заявив виданню командувач Тихоокеанським флотом Збройних сил США Чарльз Флінн. Поширити

Він сказав, що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, "до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту", як, наприклад, війна в Україні.

Комуністичний режим КНДР допомагає Росії ракетами та боєприпасами в обмін на продукти, сировину та компоненти для виготовлення зброї. З-поміж іншого, північнокорейці відправляють до Росії новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю. Вони мають радіус дії від 380 до 800 км.

Що КНДР хоче отримати від Росії замість передачі ракет

Про це в заявила Чон Пак, чиновниця США, яка займається питаннями Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) у Державному департаменті.

Вона нагадала, що, за інформацією США, Північна Корея вже поставила до Росії щонайменше 10 тисяч контейнерів із озброєнням.

І КНДР робить це не безкоштовно. Майже, напевно, є речі, які КНДР хоче натомість. І ми стурбовані тим, що може статися з іншого боку, — розповіла Чон Пак.

Вона уточнила, що КНДР, ймовірно, "хоче отримати технології балістичних ракет чи інші передові технології, ракети "земля-повітря" чи бронетехніку" від Росії.

За її словами, також США непокоїть те, чого Північна Корея може навчитися після використання Росією її озброєння у війні проти України.