КНДР использует Украину для испытания своих баллистических ракет — Bloomberg

Северная Корея получила редкий шанс опробовать свое оружие в реальных боевых условиях в Украине и может воспользоваться этим для улучшения его характеристик.

Как Северная Корея испытывает свои баллистические ракеты в Украине

Северная Корея увеличивает количество оружия, которое РФ может использовать для атак по Украине. Использование Россией северокорейских ракет во время войны на Украине дает Пхеньяну редкий шанс опробовать свое оружие в бою и сделать выводы, которые могут улучшить их эффективность.

Это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам. США будут внимательно следить за развитием событий, — заявил изданию командующий Тихоокеанским флотом Вооруженных сил США Чарльз Флинн. Поделиться

Он сказал, что его и других больше всего беспокоит то, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии то, "к чему оно не имело бы доступа при отсутствии конфликта", как, например, война в Украине.

Коммунистический режим КНДР помогает России ракетами и боеприпасами в обмен на продукты, сырье и компоненты для производства оружия. Среди прочего северокорейцы отправляют в Россию новейшие баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Они имеют радиус действия от 380 до 800 км.

Что КНДР хочет получить от России вместо передачи ракет

Об этом заявила Чон Пак, чиновница США, занимающаяся вопросами Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в Государственном департаменте.

Она напомнила, что, по информации США, Северная Корея уже поставила в Россию не менее 10 тысяч контейнеров с вооружением.

И КНДР делает это не бесплатно. Почти, наверное, есть вещи, которые КНДР хочет. И мы озабочены тем, что может произойти с другой стороны, — рассказала Чон Пак.

Она уточнила, что КНДР, вероятно, "хочет получить технологии баллистических ракет или другие передовые технологии, ракеты "земля-воздух" или бронетехнику" от России.

По ее словам, США также беспокоит то, чему Северная Корея может научиться после использования Россией ее вооружения в войне против Украины.