США та Південна Корея створили групу для блокування постачання нафти РФ до КНДР

США та Південна Корея створили нову робочу групу, яка має на меті перешкодити Північній Кореї закуповувати незаконну нафту з Росії.

Російську нафту в КНДР буде заблоковано США та Південною Кореєю

Як зазначається, перше засідання групи EDTF (Enhanced Disruption Task Force) відбулося у Вашингтоні 26 березня.

У зустрічі взяли участь понад 30 офіційних осіб з міністерств і відомств, відповідальних за дипломатію, розвідку, санкції та заборону морського руху.

У МЗС Південної Кореї зазначили, що обидві сторони висловили стурбованість з приводу постачання Росією нафти до Північної Кореї та обговорили шляхи припинення незаконної співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Нафта є важливим ресурсом для ядерних та ракетних розробок та військової могутності Північної Кореї, — йдеться у заяві. Поширити

У Держдепі США заявили, що цільова група США і Південної Кореї розглядає потенційні дії з порушення мереж закупівель нафтопродуктів КНДР, включаючи викриття діяльності з ухилення від санкцій, введення односторонніх санкцій, а також залучення приватного сектору і третіх сторін по всьому регіону, які свідомо чи мимоволі сприяють постачанню нафти.

Що відомо про постачання нафти РФ в КНДР

Морські поставки з Росії, що розпочалися 7 березня, є першими документально підтвердженими з тих пір, як Рада Безпеки ООН — зі схвалення Москви — запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї КНДР.

Ці поставки нафти є повномасштабним нападом на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху, — сказав колишній координатор групи ООН Г'ю Гріффітс. Поширити

Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, зайшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у Східному порту, де вони, мабуть, і завантажилися.

Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, розвантажилися.