США и Южная Корея создали группу для блокирования поставок нефти РФ в КНДР
Категория
Экономика
Дата публикации

США и Южная Корея создали группу для блокирования поставок нефти РФ в КНДР

нефть
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Источник:  Reuters

США и Южная Корея создали новую рабочую группу, которая имеет целью помешать Северной Корее закупать незаконную нефть из России.

Российская нефть в КНДР будет заблокирована США и Южной Кореей

Как отмечается, первое заседание группы EDTF (Enhanced Disruption Task Force) прошло в Вашингтоне 26 марта.

Во встрече приняли участие более 30 официальных лиц министерств и ведомств, ответственных за дипломатию, разведку, санкции и запрет морского движения.

В МИДе Южной Кореи отметили, что обе стороны выразили обеспокоенность по поводу поставки Россией нефти в Северную Корею и обсудили пути прекращения незаконного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок и военного могущества Северной Кореи, говорится в заявлении.

В Госдепе США заявили, что целевая группа США и Южной Кореи рассматривает потенциальные действия по нарушению сетей закупок нефтепродуктов КНДР, включая разоблачение деятельности по уклонению от санкций, введение односторонних санкций, а также привлечение частного сектора и третьих сторон по всему сознательно или невольно региону способствуют поставке нефти.

Что известно о поставках нефти РФ в КНДР

Начавшиеся 7 марта морские поставки из России являются первыми документально подтвержденными с тех пор, как Совет Безопасности ООН — с одобрения Москвы — ввел строгие ограничения на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия КНДР.

Эти поставки нефти являются полномасштабным нападением на режим санкций, который сейчас находится на грани краха, — сказал бывший координатор группы ООН Хью Гриффитс.

Все суда, плавающие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для перевозки нефтепродуктов, зашли в один и тот же причал российской нефтяной компании в Восточном порту, где они, видимо, и загрузились.

Спутниковые снимки подтвердили, что два корабля затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, вероятно, разгрузились.

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