Правительство РФ приказало компаниям сократить добычу нефти — Reuters

Правительство России приказало компаниям сократить добычу нефти во втором квартале до 9 миллионов баррелей в день до конца июня. Это происходит в соответствии с обязательствами Москвы перед ОПЕК+.

Россия снизит добычу нефти

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых уже сократили производство топлива в результате сбоев и атак украинских беспилотников.

Россия планирует постепенно ослаблять сокращение экспорта и сосредоточиться только на сокращении производства. Поделиться

Источники издания сказали, что российское правительство поставило конкретные цели для каждой компании, чтобы поддержать международные цены на нефть.

Ранее вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу и экспорт нефти дополнительно на 471 000 баррелей в день во втором квартале.

В конце прошлого месяца он заявил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Reuters отмечает, что добыча нефти и газового конденсата в России сократилась с годового пика в 11,7 млн ​​баррелей в сутки в 2019 году до примерно 10,8 млн за последние месяцы в результате скоординированных действий по ОПЕК.

Россия планирует сократить добычу дополнительно на 350 000 баррелей в сутки в апреле, а экспорт будет сокращен по сравнению с мартом на 121 000 баррелей в сутки.

В мае добыча сократится на 400 000 баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 000 баррелей в сутки.

Однако это не включает добычу газового конденсата. В 2023 году РФ добывала около 1,3 миллиона баррелей в сутки, отметили в Reuters.

Атаки дронов на НПЗ сократила добычу и переработку нефти в РФ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 25 марта в эфире телеканала ICTV рассказал, что спецоперации службы по поражению нефтеперерабатывающих заводов в России сократили добычу и переработку нефти на 12%.

Именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет. Это фактически третья часть их бюджета и львиная часть их военного бюджета. Василий Малыш Председатель Службы безопасности Украины

Он не стал отрицать, что Украина совершила 13 успешных атак на российские НПЗ, отметив, что сейчас одним из нанесенных СБУ является «перекрытие кислорода» российскому диктатору Владимиру Путину, имея в виду экономический сектор РФ.