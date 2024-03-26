Правительство РФ приказало компаниям сократить добычу нефти — Reuters

Правительство России приказало компаниям сократить добычу нефти во втором квартале до 9 миллионов баррелей в день до конца июня. Это происходит в соответствии с обязательствами Москвы перед ОПЕК+.
Россия снизит добычу нефти
Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых уже сократили производство топлива в результате сбоев и атак украинских беспилотников.
Источники издания сказали, что российское правительство поставило конкретные цели для каждой компании, чтобы поддержать международные цены на нефть.
Ранее вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу и экспорт нефти дополнительно на 471 000 баррелей в день во втором квартале.
В конце прошлого месяца он заявил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.
Reuters отмечает, что добыча нефти и газового конденсата в России сократилась с годового пика в 11,7 млн баррелей в сутки в 2019 году до примерно 10,8 млн за последние месяцы в результате скоординированных действий по ОПЕК.
Россия планирует сократить добычу дополнительно на 350 000 баррелей в сутки в апреле, а экспорт будет сокращен по сравнению с мартом на 121 000 баррелей в сутки.
В мае добыча сократится на 400 000 баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 000 баррелей в сутки.
Однако это не включает добычу газового конденсата. В 2023 году РФ добывала около 1,3 миллиона баррелей в сутки, отметили в Reuters.
Атаки дронов на НПЗ сократила добычу и переработку нефти в РФ
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 25 марта в эфире телеканала ICTV рассказал, что спецоперации службы по поражению нефтеперерабатывающих заводов в России сократили добычу и переработку нефти на 12%.
Он не стал отрицать, что Украина совершила 13 успешных атак на российские НПЗ, отметив, что сейчас одним из нанесенных СБУ является «перекрытие кислорода» российскому диктатору Владимиру Путину, имея в виду экономический сектор РФ.
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