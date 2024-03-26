Уряд РФ наказав компаніям скоротити видобуток нафти — Reuters

Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 мільйонів барелів на день до кінця червня. Це відбувається відповідно до зобов’язань Москви перед ОПЕК+.
Росія зменшить видобуток нафти
Reuters з посиланням на власні джерела пише, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких вже скоротили виробництво палива в результаті збоїв і атак українських безпілотників.
Джерела видання сказали, що російський уряд поставив конкретні цілі для кожної компанії, щоб підтримати міжнародні ціни на нафту.
Раніше віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія скоротить видобуток і експорт нафти додатково на 471 000 барелів на день у другому кварталі.
Наприкінці минулого місяця він заявив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.
Reuters зазначає, що видобуток нафти і газового конденсату в Росії скоротився з річного піку в 11,7 млн барелів на добу в 2019 році до приблизно 10,8 млн за останні місяці в результаті скоординованих дій з ОПЕК.
Росія плаує скоротити видобуток додатково на 350 000 барелів на добу в квітні, а експорт буде скорочений порівняно з березнем на 121 000 барелів на добу.
У травні видобуток скоротиться на 400 000 барелів на добу, а експорт ще на 71 000 барелів на добу.
Однак це не включає видобуток газового конденсату. У 2023 році РФ видобувала близько 1,3 мільйона барелів на добу, зазначили в Reuters.
Атаки дронів на НПЗ скоротила видобуток і переробку нафти в РФ
Голова Служби безпеки України Василь Малюк 25 березня в етері телеканалу ICTV роозповів, що спецоперації служби з ураження нафтопереробних заводів у Росії скоротили видобуток і перероблення нафти на 12%.
Він не став заперечувати, що Україна здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ, зазначивши, що наразі одним із завдані СБУ є «перекриття кисню» російському диктатору Володимиру Путіну, маючи на увазі економічний сектор РФ.
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