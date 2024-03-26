Уряд РФ наказав компаніям скоротити видобуток нафти — Reuters

Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти у другому кварталі до 9 мільйонів барелів на день до кінця червня. Це відбувається відповідно до зобов’язань Москви перед ОПЕК+.

Росія зменшить видобуток нафти

Reuters з посиланням на власні джерела пише, що скорочення виробництва сприятиме сезонному піку технічного обслуговування на нафтопереробних заводах, багато з яких вже скоротили виробництво палива в результаті збоїв і атак українських безпілотників.

Росія планує поступово послаблювати скорочення експорту і зосередитися лише на скороченні виробництва. Поширити

Джерела видання сказали, що російський уряд поставив конкретні цілі для кожної компанії, щоб підтримати міжнародні ціни на нафту.

Раніше віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що Росія скоротить видобуток і експорт нафти додатково на 471 000 барелів на день у другому кварталі.

Наприкінці минулого місяця він заявив, що видобуток російської нафти становить 9,5 млн барелів на добу.

Reuters зазначає, що видобуток нафти і газового конденсату в Росії скоротився з річного піку в 11,7 млн ​​барелів на добу в 2019 році до приблизно 10,8 млн за останні місяці в результаті скоординованих дій з ОПЕК.

Росія плаує скоротити видобуток додатково на 350 000 барелів на добу в квітні, а експорт буде скорочений порівняно з березнем на 121 000 барелів на добу.

У травні видобуток скоротиться на 400 000 барелів на добу, а експорт ще на 71 000 барелів на добу.

Однак це не включає видобуток газового конденсату. У 2023 році РФ видобувала близько 1,3 мільйона барелів на добу, зазначили в Reuters.

Атаки дронів на НПЗ скоротила видобуток і переробку нафти в РФ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк 25 березня в етері телеканалу ICTV роозповів, що спецоперації служби з ураження нафтопереробних заводів у Росії скоротили видобуток і перероблення нафти на 12%.

Саме за рахунок експорту нафтопродуктів росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина їхнього бюджету і левова частина їхнього військового бюджету. Василь Малюк Голова Служби безпеки України

Він не став заперечувати, що Україна здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ, зазначивши, що наразі одним із завдані СБУ є «перекриття кисню» російському диктатору Володимиру Путіну, маючи на увазі економічний сектор РФ.