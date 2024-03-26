Росія почала постачати КНДР нафту в обмін на зброю — FT

Росія всупереч санкціям ООН почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї. Цього місяця щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вирушили з нафтопродуктами з порту Східний на Далекому Сході РФ.
Що відомо про постачання нафти РФ в КНДР
Морські поставки з Росії, що розпочалися 7 березня, є першими документально підтвердженими з тих пір, як Рада Безпеки ООН — зі схвалення Москви — запровадила суворі обмеження на постачання нафти у 2017 році у відповідь на випробування ядерної зброї КНДР.
Усі судна, що плавають під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, зайшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у Східному порту, де вони, мабуть, і завантажилися.
Супутникові знімки підтвердили, що два кораблі потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, розвантажилися.
Коли почалися поставки
Поставки почалися після того, як Північна Корея в серпні минулого року почала постачати до Росії тисячі контейнерів з боєприпасами. Східний порт також використовувався як перевалочний пункт для російських суден, які, ймовірно, беруть участь у торгівлі зброєю між країнами.
Усі п'ять північнокорейських кораблів зайшли до Східного порту з вимкненими транспондерами. Одне з цих судів, Paek Yang San 1, було ідентифіковано ООН у 2018 році як таке, що брало участь у незаконних перевезеннях нафти.
За даними аналітиків, зафіксовані постачання нафти зі Східного порту можуть становити 125 тисяч барелів нафтопродуктів — чверть дозволеної річної квоти.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-