Россия начала поставлять КНДР нефть в обмен на оружие — FT

Россия, вопреки санкциям ООН, начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею. В этом месяце не менее пяти северокорейских танкеров отправились с нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке РФ.

Что известно о поставках нефти РФ в КНДР

Начавшиеся 7 марта морские поставки из России являются первыми документально подтвержденными с тех пор, как Совет Безопасности ООН — с одобрения Москвы — ввел строгие ограничения на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия КНДР.

Эти поставки нефти являются полномасштабным нападением на режим санкций, который сейчас находится на грани краха, - сказал бывший координатор группы ООН Хью Гриффитс. Поделиться

Все суда, плавающие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для перевозки нефтепродуктов, зашли в один и тот же причал российской нефтяной компании в Восточном порту, где они, видимо, и загрузились.

Спутниковые снимки подтвердили, что два корабля затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, вероятно, разгрузились.

Россия начала поставлять КНДР нефть в обмен на оружие

Когда начались поставки

Поставки начались после того, как Северная Корея в августе прошлого года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами. Восточный порт также использовался как перевалочный пункт для российских судов, предположительно участвующих в торговле оружием между странами.

То, что мы видим сейчас, — это четкая договоренность о бартере «оружие в обмен на нефть», открыто нарушающая санкции, которые Владимир Путин подписал лично, — сказал Гриффитс. Поделиться

Все пять северокорейских кораблей вошли в Восточный порт с выключенными транспондерами. Один из этих судов, Paek Yang San 1, был идентифицирован ООН в 2018 году как участвовавший в незаконных перевозках нефти.

По данным аналитиков, зафиксированные поставки нефти из Восточного порта могут составить 125 тысяч баррелей нефтепродуктов – четверть разрешенной годовой квоты.