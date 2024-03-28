США ввели санкції проти низки осіб і компаній за фінансування виробництва зброї у КНДР
Категорія
Економіка
Дата публікації

США ввели санкції проти низки осіб і компаній за фінансування виробництва зброї у КНДР

сша
Read in English
Джерело:  Мінфін США

Сполучені Штати ввели санкції проти осіб та компаній з Росії, Китаю та ОАЕ, звинувачуючи їх у фінансуванні програми озброєнь Північної Кореї. Заходи спрямовані на шість осіб та дві компанії.

Що відомо про нові санкції США

У повідомленні Міністерства фінансів США, зароблені кошти цих осіб і компаній спрямовуються на підтримку програм КНДР зі зброї масового знищення.

Санкції спрямовані на агентів призначених банків КНДР, а також на компанії, які наймають ІТ-працівників КНДР за кордоном.

Ці суб'єкти, діючи переважно через мережі у Росії та Китаї, організовують схеми, створюють фіктивні або оболонкові компанії та керують таємними банківськими рахунками, щоб переказувати та маскувати незаконні кошти, ухилятися від санкцій та фінансувати незаконні програми КНДР зі зброї масового ураження та балістичних ракет.

Сьогоднішня спільна дія відображає нашу відданість перешкоджанню зусиллям КНДР генерувати дохід для своїх незаконних та дестабілізуючих діяльностей, — сказав заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон.

Хто потрапив під санкції

У заяві Міністерства фінансів США зазначено, що заходи були здійснені у координації з Південною Кореєю.

У документі перелічено шість осіб: Ю Пу Ун, Рі Тон Хьок, Хан Чол Ман, О Ін Чун, Чон Сон Хо та Джон Йон Гун. Серед компаній, що потрапили під санкції: Alis LLC, розташована у Владивостоці, та компанія Pioneer Bencont Star Real Estate, зареєстрована в ОАЕ.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія ввела додаткові санкції проти Росії
The Federal Council
Прапор Швейцарії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У США запровадили нові санкції проти ПВК "Вагнера" і Повітряно-космічних сил РФ
США
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Державні НПЗ Індії уникають контрактів на російську нафту через санкції США
Індія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?