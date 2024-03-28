США ввели санкции против ряда лиц и компаний за финансирование производства оружия в КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции против лиц и компаний из России, Китая и ОАЭ, обвиняя их в финансировании программы вооружений Северной Кореи. Мероприятия направлены на шесть человек и две компании.

Что известно о новых санкциях США

В сообщении Министерства финансов США заработанные средства этих лиц и компаний направляются на поддержку программ КНДР по оружию массового уничтожения.

Санкции направлены на агентов назначенных банков КНДР, а также на компании, нанимающие ИТ-работников КНДР за рубежом.

Эти субъекты, действуя преимущественно через сети в России и Китае, организуют схемы, создают фиктивные или оболочковые компании и управляют тайными банковскими счетами, чтобы переводить и маскировать незаконные средства, уклоняться от санкций и финансировать незаконные программы КНДР по оружию массового поражения и баллистическим ракетам. .

Сегодняшнее совместное действие отражает нашу преданность препятствованию усилиям КНДР генерировать доход для своих незаконных и дестабилизирующих действий, — сказал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон. Поделиться

Кто попал под санкции

В заявлении Министерства финансов США отмечено, что мероприятия были предприняты в координации с Южной Кореей.