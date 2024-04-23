Северная Корея провела первые учения по имитации ядерной атаки

Северная Корея заявила, что накануне провела испытания новой системы управления ядерным оружием, запускавшей снаряды с имитацией ядерных боеголовок из систем залпового огня.

Что известно о новых ядерных испытаниях КНДР

CNN, ссылаясь на Корейское центральное информационное агентство (KCNA), пишет, что учениями руководил лидер Ким Чен Ин.

Фото государственного СМИ КНДР показывают четыре запуска ракет. Утверждается, что ракеты поразили цели на острове в 352 километрах от страны.

Ким сказал, что учения помогли подготовить ядерные силы Северной Кореи к «их важной миссии сдерживания войны и взятию на себя инициативы в войне»

#NorthKorea's leader monitors 1st tactical drill simulating nuclear counterattack



North Korean leader Kim Jong Un has oversees the first combined tactical drill simulating nuclear counterattack with the use of 600 mm "super-large" multiple rocket launchers, North Korean… pic.twitter.com/CqR1Qxjlyr — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Defense (@IndoPac_Info) April 23, 2024

Обучение, имитирующее ядерную контратаку, было проведено после «чрезвычайно провокационного и агрессивного» ежегодного объединенного обучения военно-воздушных сил, проведенного США и Южной Кореей.

Аналитики считают, что Северная Корея ранее испытывала как ракетную систему, так и симуляцию ядерного контрудара, но KCNA заявила, что в понедельник в учениях впервые была использована командно-контрольная система «Haekbangashoe», или ядерный триггер.

Испытание оружия в Северной Корее

В последние месяцы режим Кима испытал ряд видов оружия:

дальнобойную артиллерию, которая может достичь столицы Южной Кореи Сеул,

гиперзвуковой планирующий аппарат, который теоретически мог бы нести боеголовку мимо ПВО Южной Кореи и США,

межконтинентальная баллистическая ракета, которая может достигнуть материковой части США.

После проведения первого ядерного испытания более десяти лет назад Северная Корея расширила свой вооруженный потенциал.

Там хотят снизить боеголовку, чтобы она могла разместиться на ракете большой дальности.

В 2022 году Ким пообещал разрабатывать ядерное оружие с «высокой возможной» скоростью, приняв новый закон, объявивший Северную Корею ядерным государством.