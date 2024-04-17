Навчання українських пілотів. До Румунії прибули ще три винищувачі F-16

До Румунії 17 квітня прилетіли три багатоцільових винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.
Ще три літаки F-16 прибули до Румунії
Винищувачів F-16 для навчання українських пілотів стало більше.
Про це повідомляє у Twitter міністр оборони Румунії Енджел Тілвар.
Підготовка українських пілотів: що відомо
Торік було оголошено про створення авіаційної коаліції, яка передбачає передачу нашій країні літаків F-16. Зокрема коаліцію очолили Нідерланди, а також Данія.
Також минулого листопада в Румунії було відкрито Європейський навчальний центр F-16.
Відповідно до договору між Бухарестом та Амстердамом Румунія відповідає за авіабазу, а Нідерланди – за літаки. Зокрема компанія Lockheed Martin займатиметься інструкторами, а також обслуговуванням.
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