Навчання українських пілотів. До Румунії прибули ще три винищувачі F-16
Категорія
Світ
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Навчання українських пілотів. До Румунії прибули ще три винищувачі F-16

Енджел Тілвар
F-16

До Румунії 17 квітня прилетіли три багатоцільових винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.

Ще три літаки F-16 прибули до Румунії

Винищувачів F-16 для навчання українських пілотів стало більше.

Про це повідомляє у Twitter міністр оборони Румунії Енджел Тілвар.

Вітаємо міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття Навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються й українські пілоти.

Енджел Тілвар

Енджел Тілвар

Міністр оборони Румунії

Підготовка українських пілотів: що відомо

Торік було оголошено про створення авіаційної коаліції, яка передбачає передачу нашій країні літаків F-16. Зокрема коаліцію очолили Нідерланди, а також Данія.

Також минулого листопада в Румунії було відкрито Європейський навчальний центр F-16.

Відповідно до договору між Бухарестом та Амстердамом Румунія відповідає за авіабазу, а Нідерланди – за літаки. Зокрема компанія Lockheed Martin займатиметься інструкторами, а також обслуговуванням.

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