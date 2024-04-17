Навчання українських пілотів. До Румунії прибули ще три винищувачі F-16

До Румунії 17 квітня прилетіли три багатоцільових винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти.

Ще три літаки F-16 прибули до Румунії

Винищувачів F-16 для навчання українських пілотів стало більше.

Про це повідомляє у Twitter міністр оборони Румунії Енджел Тілвар.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg — Angel Tîlvăr (@AngelTilvar) April 17, 2024

Вітаємо міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття Навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються й українські пілоти. Енджел Тілвар Міністр оборони Румунії

Підготовка українських пілотів: що відомо

Торік було оголошено про створення авіаційної коаліції, яка передбачає передачу нашій країні літаків F-16. Зокрема коаліцію очолили Нідерланди, а також Данія.

Також минулого листопада в Румунії було відкрито Європейський навчальний центр F-16.

Відповідно до договору між Бухарестом та Амстердамом Румунія відповідає за авіабазу, а Нідерланди – за літаки. Зокрема компанія Lockheed Martin займатиметься інструкторами, а також обслуговуванням.