Обучение украинских пилотов. В Румынию прибыли еще три истребителя F-16

В Румынию 17 апреля прилетели три многоцелевых истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

Еще три самолета F-16 прибыли в Румынию

Истребителей F-16 для обучения украинских пилотов стало больше.

Об этом сообщает в Twitter министр обороны Румынии Энджел Тилвар.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg — Angel Tîlvăr (@AngelTilvar) April 17, 2024

Поздравляем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за ее мужество во время полета на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Несколько месяцев спустя после открытия Учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты. Энджел Тилвар Министр обороны Румынии

Подготовка украинских пилотов: что известно

В прошлом году было объявлено о создании авиационной коалиции, предусматривающей передачу нашей стране самолетов F-16. В частности, коалицию возглавили Нидерланды, а также Дания.

Также в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16.

Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом, Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды — за самолеты. В частности, компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.