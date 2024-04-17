Обучение украинских пилотов. В Румынию прибыли еще три истребителя F-16

В Румынию 17 апреля прилетели три многоцелевых истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.
Еще три самолета F-16 прибыли в Румынию
Истребителей F-16 для обучения украинских пилотов стало больше.
Об этом сообщает в Twitter министр обороны Румынии Энджел Тилвар.
Подготовка украинских пилотов: что известно
В прошлом году было объявлено о создании авиационной коалиции, предусматривающей передачу нашей стране самолетов F-16. В частности, коалицию возглавили Нидерланды, а также Дания.
Также в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16.
Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом, Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды — за самолеты. В частности, компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-