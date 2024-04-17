Обучение украинских пилотов. В Румынию прибыли еще три истребителя F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Обучение украинских пилотов. В Румынию прибыли еще три истребителя F-16

Энджел Тилвар
F-16
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В Румынию 17 апреля прилетели три многоцелевых истребителя F-16, на которых будут учиться украинские пилоты.

Еще три самолета F-16 прибыли в Румынию

Истребителей F-16 для обучения украинских пилотов стало больше.

Об этом сообщает в Twitter министр обороны Румынии Энджел Тилвар.

Поздравляем министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен за ее мужество во время полета на борту F-16 по прибытии в Румынию! Добро пожаловать! Несколько месяцев спустя после открытия Учебного центра F-16 румынские пилоты проходят подготовку, а вскоре к ним присоединятся и украинские пилоты.

Энджел Тилвар

Энджел Тилвар

Министр обороны Румынии

Подготовка украинских пилотов: что известно

В прошлом году было объявлено о создании авиационной коалиции, предусматривающей передачу нашей стране самолетов F-16. В частности, коалицию возглавили Нидерланды, а также Дания.

Также в ноябре прошлого года в Румынии был открыт Европейский учебный центр F-16.

Согласно договору между Бухарестом и Амстердамом, Румыния отвечает за авиабазу, а Нидерланды — за самолеты. В частности, компания Lockheed Martin будет заниматься инструкторами, а также обслуживанием.

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