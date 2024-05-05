Чехия анонсировала совместные военные учения из США

На следующей неделе в Чехии начнутся учения Immediate Response, в которых примут участие чешские военные, а также их коллеги из США.

Что известно о военных учениях США и Чехии

Как заявила спикер Генерального штаба Чехии Магдалена Дворжакова, в учениях, которые будут проходить на полигоне в Либаве, примут участие около 800 американских военнослужащих и 350 чешских солдат.

В общей сложности маневры продлятся две недели.

Эти учения являются частью крупнейших за последние десятилетия маневров НАТО Steadfast Defender 24, в которых принимают участие более 90 тысяч военных из всех стран Альянса в разных точках Европы.

По словам Дворжаковой, главной целью учений является проверка способности чешской армии оказывать всестороннюю поддержку войскам союзников на чешской территории во время крупномасштабных операций, поддержка усилий союзников по развитию оборонного потенциала в рамках НАТО путем привлечения сил и средств чешских вооруженных сил, а также усиления способности военных Чехии. участвовать в полном процессе тактического планирования.

Для проведения учений с середины апреля в Либаву была переброшена военная техника из составов армии США в Германии.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов и знает, где закупить еще 300 тысяч.

Самые большие денежные взносы, по данным чешского премьера Петра Фиалы, поступили от Германии, Нидерландов и Дании. В общей сложности к инициативе присоединились около 20 стран.

Украина получит первые снаряды, закупленные благодаря этой инициативе, в июне.

В Чехии идентифицировали около 1,5 млн снарядов на мировом рынке и их можно приобрести, если на это будут средства.