Чехія довела причетність ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях
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Чехія довела причетність ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях

Врбетице
Джерело:  Радіо Свобода

Поліція Чехії заявила 29 квітня, що закрила справу про вибухи на складах боєприпасів у 2014 році у Врбетицях.

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Слідство встановило, що до вибухів на складах причетні російські спецслужби.

Про це повідомило “Радіо Свобода”.

Поліція вважає доведеним факт, що вибухи на обох складах у Врбетицях здійснили співробітники російської військової розвідки... ГРУ.

Рішення закрити справу в поліції мотивували тим, що Росія відмовилася співпрацювати із чеським слідством.

У поліцейському звіті імена співробітників ГРУ не згадуються, але раніше слідчі називали імена Анатолія Чепіги й Олександра Мішкіна.

Про те, що офіцери ГРУ Чепіга і Мішкін причетні до вибухів, говорив і голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Куделка.

Контррозвідці Чехії відомі й інші росіяни, причетні до вибухів, але Чепіга і Мішкін вважаються головними організаторами.

Міхал Куделка

Міхал Куделка

Голова Служби безпеки та інформації Чехії

Число росіян, які брали участь в операції у Врбетицях, Куделка не навів.

Чепіга і Мішкін — ті самі співробітники ГРУ, яких британська влада, під прізвищами «Петрова» і «Боширова», звинувачує у замаху на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку в Солсбері у 2018 році.

Вибухи у Врбетицях: що відомо

Вибухи на збройовому складі у Врбетицях сталися у жовтні та грудні 2014 року.

Внаслідок цього загинули двоє людей, було завдано значних матеріальних збитків: щонайменше 47 млн дол.

Чеська влада заявила про підозру на адресу агентів російської військової розвідки в середині квітня 2021 року. Ймовірно, ціллю вибухів були боєприпаси, які призначалися для постачання за кордон, можливо, — в Україну.

Росія причетність до вибухів категорично відкидала.

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