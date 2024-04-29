Чехія довела причетність ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях

Поліція Чехії заявила 29 квітня, що закрила справу про вибухи на складах боєприпасів у 2014 році у Врбетицях.
Чехія звинувачує РФ у підриві складів з БК у Врбетицях
Слідство встановило, що до вибухів на складах причетні російські спецслужби.
Про це повідомило “Радіо Свобода”.
Поліція вважає доведеним факт, що вибухи на обох складах у Врбетицях здійснили співробітники російської військової розвідки... ГРУ.
Рішення закрити справу в поліції мотивували тим, що Росія відмовилася співпрацювати із чеським слідством.
У поліцейському звіті імена співробітників ГРУ не згадуються, але раніше слідчі називали імена Анатолія Чепіги й Олександра Мішкіна.
Про те, що офіцери ГРУ Чепіга і Мішкін причетні до вибухів, говорив і голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Куделка.
Число росіян, які брали участь в операції у Врбетицях, Куделка не навів.
Вибухи у Врбетицях: що відомо
Вибухи на збройовому складі у Врбетицях сталися у жовтні та грудні 2014 року.
Внаслідок цього загинули двоє людей, було завдано значних матеріальних збитків: щонайменше 47 млн дол.
Чеська влада заявила про підозру на адресу агентів російської військової розвідки в середині квітня 2021 року. Ймовірно, ціллю вибухів були боєприпаси, які призначалися для постачання за кордон, можливо, — в Україну.
Росія причетність до вибухів категорично відкидала.
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