Чехия доказала причастность ГРУ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетицах
Категория
Мир
Дата публикации

Чехия доказала причастность ГРУ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетицах

Врбетице
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Источник:  Радио Свобода

Полиция Чехии заявила 29 апреля, что закрыла дело о взрывах на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетицах.

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Следствие установило, что ко взрывам на складах причастны российские спецслужбы.

Про это сообщило “Радио Свобода”.

Полиция считает доказанным факт, что взрывы на обоих складах во Врбетицах совершили сотрудники российской военной разведки... ГРУ.

Решение закрыть дело в полиции мотивировали тем, что Россия отказалась сотрудничать с чешским следствием.

В полицейском отчете имена сотрудников ГРУ не упоминаются, но раньше следователи называли имена Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

О том, что офицеры ГРУ Чепига и Мишкин причастны к взрывам, говорил и глава чешской Службы безопасности и информации Михал Куделко.

Контрразведки Чехии известны и другие россияне, причастные к взрывам, но Чепига и Мишкин считаются главными организаторами.

Михал Куделко

Михал Куделко

Глава Службы безопасности и информации Чехии

Число россиян, участвовавших в операции во Врбетицах, Куделко не привел.

Чепига и Мишкин — те же сотрудники ГРУ, которых британские власти, под фамилиями «Петрова» и «Боширова», обвиняют в покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипача и его дочь в Солсбери в 2018 году.

Взрывы во Врбетицах: что известно

Взрывы на оружейном складе во Врбетицах произошли в октябре и декабре 2014 года.

В результате погибли два человека, был нанесен значительный материальный ущерб: по меньшей мере 47 млн долл.

Чешские власти заявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года. Вероятно, целью взрывов были боеприпасы, которые предназначались для поставок за границу, возможно, в Украину.

Россия причастность к взрывам категорически отвергала.

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