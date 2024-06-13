Боєприпаси для ЗСУ. Норвегія передала снаряди до мінометів

Норвегія передала Україні боєприпаси 81 мм для мінометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон, що приблизно 45,1 млн дол.
Головні тези:
- Установки 81 мм є найлегшим артилерійським озброєнням, яке можна встановити на авто або використовувати як портативні з дальністю стрільби 5-6 км.
- Норвегія також надала Україні ручні гранати й снайперські боєприпаси, підписала безпекову угоду та взяла участь у постачанні ракет Patriot.
- Через довгострокову програму підтримки України під назвою 'Нансен', Норвегія вже забезпечила значну військову підтримку у минулому.
Що відомо про допомогу Україні від Норвегії
Як зазначається, установки 81 мм є найлегшим і мобільним артозброєнням. Їх можна встановити на авто чи використовувати як портативні. Вони зазвичай мають дальність стрільби 5-6 км і доповнюють важчу артилерію на коротших дистанціях.
Норвегія підкреслила, що в Україні нині великі потреби у снарядах.
Інша допомога Норвегії
Нещодавно Норвегія також передала Україні ручні гранати на суму 50 мільйонів норвезьких крон та снайперські боєприпаси на суму 3 мільйони норвезьких крон.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня заявив, що Норвегія виділить щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Тоді ж країни підписали безпекову угоду.
11 травня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія та Нідерланди спільно постачатимуть Україні 100 ракет Patriot. Норвегія зробила внесок у цю ініціативу в 125 мільйонів євро.
У межах довгострокової програми "Нансен" на підтримку України Норвегія виділила торік близько 10 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку.
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