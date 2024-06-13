Боєприпаси для ЗСУ. Норвегія передала снаряди до мінометів
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєприпаси для ЗСУ. Норвегія передала снаряди до мінометів

Уряд Норвегії
снаряд

Норвегія передала Україні боєприпаси 81 мм для мінометів на суму приблизно 480 млн норвезьких крон, що приблизно 45,1 млн дол.

Головні тези:

 

  • Установки 81 мм є найлегшим артилерійським озброєнням, яке можна встановити на авто або використовувати як портативні з дальністю стрільби 5-6 км.
  • Норвегія також надала Україні ручні гранати й снайперські боєприпаси, підписала безпекову угоду та взяла участь у постачанні ракет Patriot.
  • Через довгострокову програму підтримки України під назвою 'Нансен', Норвегія вже забезпечила значну військову підтримку у минулому.

Що відомо про допомогу Україні від Норвегії

Після діалогу зі Збройними силами Норвегії ми оцінили, що можна швидко передати Україні зі складів, щоб допомогти запобігти більшому просуванню Росії, — зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Як зазначається, установки 81 мм є найлегшим і мобільним артозброєнням. Їх можна встановити на авто чи використовувати як портативні. Вони зазвичай мають дальність стрільби 5-6 км і доповнюють важчу артилерію на коротших дистанціях.

Норвегія підкреслила, що в Україні нині великі потреби у снарядах.

Інша допомога Норвегії

Нещодавно Норвегія також передала Україні ручні гранати на суму 50 мільйонів норвезьких крон та снайперські боєприпаси на суму 3 мільйони норвезьких крон.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 31 травня заявив, що Норвегія виділить щонайменше 13,5 млрд норвезьких крон (близько 1,2 млрд євро) військової допомоги. Тоді ж країни підписали безпекову угоду.

11 травня міністр оборони Німеччини оголосив, що Німеччина, Норвегія, Данія та Нідерланди спільно постачатимуть Україні 100 ракет Patriot. Норвегія зробила внесок у цю ініціативу в 125 мільйонів євро.

У межах довгострокової програми "Нансен" на підтримку України Норвегія виділила торік близько 10 мільярдів норвезьких крон на військову підтримку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Де Україна може терміново знайти снаряди для ЗСУ — думка експерта
снаряд
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Україна отримає перші снаряди від Чехії — Павел назвав місяць
Петр Павел
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ отримали снаряди, щоб зупинити наступ РФ на Харківщину
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?