Снарядний голод у ЗСУ — Чехія анонсувала різку зміну ситуації
Категорія
Україна
Дата публікації

Снарядний голод у ЗСУ — Чехія анонсувала різку зміну ситуації

боєприпаси
Джерело:  Радіо Свобода

Глава чеської дипломатії Ян Ліпавський офіційно підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть перші боєприпаси, які будуть надані ЗСУ в межах ініціативи його країни.

Головні тези:

  • Україна буде отримувати значну кількість снарядів протягом 2024 року.
  • Процес постачання боєприпасів відбуватиметься безперервно завдяки ініціативі Чехії та співпраці з іншими країнами-учасницями.
  • Є проблеми з якістю окремих партії снарядів, вони потребують додаткової обробки.
  • Попри деякі труднощі, понад 20 країн виразили готовність фінансово підтримати Чехію у закупівлі боєприпасів для України.

Чехія обіцяє Україні безперервне постачання боєприпасів

Як стверджує дипломат, протягом поточного року українські захисники зможуть отримати значну кількість боєприпасів.

Окрім того, Ян Ліпавський наголосив, що процес постачання снарядів відбуватиметься безперервно.

До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України, — розповів він.

На його переконання, ініціатива Праги допоможе продовжити їх постачання воїнам ЗСУ.

Ян Ліпавський вкотре звернув увагу на те, що до ініціативи його країни долучилися уже 20 країн, п'ять з них вже відправили гроші. Список союзників може розширитися в майбутньому.

На отримані кошти Чехія має можливість закупляти боєприпаси в інших країн, до прикладу, у Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади.

Країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані, або ж (пояснити — ред.), на якому етапі вони перебувають, — зазначив глава чеського МЗС.

Чому Україна тривалий час не отримувала обіцяні боєприпаси

Нещодавно офіційна Прага поскаржилася на серйозні проблеми з постачанням снарядів для ЗСУ.

За словами власника та очільника CSG Міхала Стрнада, близько половини боєприпасів, які придбала його компанія за дорученням уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними.

Щоб передати їх ЗСУ — потрібна була додаткова обробка. Ба більше вказано, що до деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Також вказано, що лише 25% країн-учасниць чеської ініціативи виділили кошти на купівлю боєприпасів для України — це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Попри це, про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєприпаси та БПЛА. Литва відправила нову допомогу Україні
Допомога
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Танки Leopard та боєприпаси. Україна отримає від Іспанії нову військову допомогу
Танки Леопард
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Боєприпаси для ЗСУ. Норвегія передала снаряди до мінометів
Уряд Норвегії
снаряд

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?