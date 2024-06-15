Снарядний голод у ЗСУ — Чехія анонсувала різку зміну ситуації

Глава чеської дипломатії Ян Ліпавський офіційно підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть перші боєприпаси, які будуть надані ЗСУ в межах ініціативи його країни.

Чехія обіцяє Україні безперервне постачання боєприпасів

Як стверджує дипломат, протягом поточного року українські захисники зможуть отримати значну кількість боєприпасів.

Окрім того, Ян Ліпавський наголосив, що процес постачання снарядів відбуватиметься безперервно.

До цього часу через різні канали Чехія поставила понад мільйон снарядів для України, — розповів він. Поширити

На його переконання, ініціатива Праги допоможе продовжити їх постачання воїнам ЗСУ.

Ян Ліпавський вкотре звернув увагу на те, що до ініціативи його країни долучилися уже 20 країн, п'ять з них вже відправили гроші. Список союзників може розширитися в майбутньому.

На отримані кошти Чехія має можливість закупляти боєприпаси в інших країн, до прикладу, у Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади.

Країни повинні оголосити, що угоди, які вони оплачують, виконані, або ж (пояснити — ред.), на якому етапі вони перебувають, — зазначив глава чеського МЗС. Поширити

Чому Україна тривалий час не отримувала обіцяні боєприпаси

Нещодавно офіційна Прага поскаржилася на серйозні проблеми з постачанням снарядів для ЗСУ.

За словами власника та очільника CSG Міхала Стрнада, близько половини боєприпасів, які придбала його компанія за дорученням уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними.

Щоб передати їх ЗСУ — потрібна була додаткова обробка. Ба більше вказано, що до деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Також вказано, що лише 25% країн-учасниць чеської ініціативи виділили кошти на купівлю боєприпасів для України — це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Попри це, про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.