Снарядний голод у ЗСУ — Чехія анонсувала різку зміну ситуації

Глава чеської дипломатії Ян Ліпавський офіційно підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть перші боєприпаси, які будуть надані ЗСУ в межах ініціативи його країни.
Головні тези:
- Україна буде отримувати значну кількість снарядів протягом 2024 року.
- Процес постачання боєприпасів відбуватиметься безперервно завдяки ініціативі Чехії та співпраці з іншими країнами-учасницями.
- Є проблеми з якістю окремих партії снарядів, вони потребують додаткової обробки.
- Попри деякі труднощі, понад 20 країн виразили готовність фінансово підтримати Чехію у закупівлі боєприпасів для України.
Чехія обіцяє Україні безперервне постачання боєприпасів
Як стверджує дипломат, протягом поточного року українські захисники зможуть отримати значну кількість боєприпасів.
Окрім того, Ян Ліпавський наголосив, що процес постачання снарядів відбуватиметься безперервно.
На його переконання, ініціатива Праги допоможе продовжити їх постачання воїнам ЗСУ.
Ян Ліпавський вкотре звернув увагу на те, що до ініціативи його країни долучилися уже 20 країн, п'ять з них вже відправили гроші. Список союзників може розширитися в майбутньому.
На отримані кошти Чехія має можливість закупляти боєприпаси в інших країн, до прикладу, у Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади.
Чому Україна тривалий час не отримувала обіцяні боєприпаси
Нещодавно офіційна Прага поскаржилася на серйозні проблеми з постачанням снарядів для ЗСУ.
За словами власника та очільника CSG Міхала Стрнада, близько половини боєприпасів, які придбала його компанія за дорученням уряду в таких місцях, як Африка та Азія, не були достатньо якісними.
Щоб передати їх ЗСУ — потрібна була додаткова обробка. Ба більше вказано, що до деяких снарядів компанія змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.
Також вказано, що лише 25% країн-учасниць чеської ініціативи виділили кошти на купівлю боєприпасів для України — це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.
Попри це, про готовність допомогти Празі фінансово заявили майже 20 країн.
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