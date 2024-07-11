Украина заключила соглашение о производстве снарядов с американской оборонной компанией Northrop Grumman

Акционерное общество "Укроборонпорм" заключило соглашение с американской компанией Northrop Grumman о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.
Главные тезисы
- Соглашение между Украиной и Northrop Grumman на производство боеприпасов является важным шагом по укреплению оборонной промышленности Украины по стандартам НАТО.
- Дания заказала партию самоходных гаубиц 'Богдана' для ВСУ, что будет способствовать повышению обороноспособности Украины.
- Сотрудничество с Данией и Northrop Grumman помогает Украине выделиться на международном рынке оборонной промышленности и повысить свою безопасность.
- Развитие украинской оборонной промышленности через производство оборудования позволяет стране стать более независимой и безопасной.
- Сотрудничество с мировыми лидерами в оборонной сфере помогает Украине обеспечить защиту своей территории и укрепить обороноспособность.
Украина заключила соглашение с оборонной компанией Northrop Grumman
Как отметили в ведомстве, соглашение было подписано в Вашингтоне в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.
Также были обсуждены перспективы совместного оборонного производства, в частности, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, пушек, бронетехники и беспилотников, а также ремонта и обслуживания военной техники.
Дания заказала партию САУ "Богдана" для ВСУ
Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для украинских военных. Ожидается, что артустановки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы.
Дания вносит непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансовых пожертвований артиллерийские орудия "Богдана", сделанные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности.
В Минобороны Дании уточняют, что речь идет о первой партии в 18 единиц. Отмечается, что артиллерийские пушки, профинансированные Данией, будут доставлены в ближайшие месяцы.
Таким образом, по его словам, Копенгаген гарантирует, что оборудование, необходимое на фронте, может быть изготовлено и доставлено поблизости.
Возможности украинцев производить оборудование больше, чем финансирование, которое у них есть сейчас. Поэтому существует большой потенциал для подобных соглашений по производству большего количества оборудования в Украине и одновременно поможет построить оборонную промышленность в Украине.
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