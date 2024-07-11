Украина заключила соглашение о производстве снарядов с американской оборонной компанией Northrop Grumman

Акционерное общество "Укроборонпорм" заключило соглашение с американской компанией Northrop Grumman о создании нового производства боеприпасов среднего калибра в соответствии со стандартами НАТО.

Украина заключила соглашение с оборонной компанией Northrop Grumman

Как отметили в ведомстве, соглашение было подписано в Вашингтоне в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Также были обсуждены перспективы совместного оборонного производства, в частности, боеприпасов, систем противовоздушной обороны, пушек, бронетехники и беспилотников, а также ремонта и обслуживания военной техники.

Мы благодарны вам за сотрудничество и помощь, которую вы оказываете Украине с начала полномасштабной войны. Вы очень помогли нам защитить свободу, демократию, наших людей, наши семьи и детей, — сказал Зеленский. Поделиться

Дания заказала партию САУ "Богдана" для ВСУ

Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для украинских военных. Ожидается, что артустановки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы.

Дания вносит непосредственный вклад в украинскую оборонную промышленность, предоставляя в качестве финансовых пожертвований артиллерийские орудия "Богдана", сделанные в Украине. Это важный шаг в будущих усилиях по пожертвованиям и в строительстве украинской оборонной промышленности.

В Минобороны Дании уточняют, что речь идет о первой партии в 18 единиц. Отмечается, что артиллерийские пушки, профинансированные Данией, будут доставлены в ближайшие месяцы.

Когда я был в Украине этой весной, чтобы посетить ряд предприятий оборонной промышленности в Киеве, я убедился в возможностях поддержки Украины через приобретение непосредственно через украинскую оборонную промышленность, — рассказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Поделиться

Таким образом, по его словам, Копенгаген гарантирует, что оборудование, необходимое на фронте, может быть изготовлено и доставлено поблизости.