Україна уклала угоду про виробництво снарядів з американською оборонною компанією Northrop Grumman

Україна уклала угоду з оборонною компанією Northrop Grumman

Як зазначили у відомстві, угоду було підписано у Вашингтоні при присутності президента України Володимира Зеленського.

Також було обговорено перспективи спільного оборонного виробництва, зокрема боєприпасів, систем протиповітряної оборони, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонту та обслуговування військової техніки.

Ми надзвичайно вдячні вам за співпрацю та допомогу, яку ви надаєте Україні з початку повномасштабної війни. Ви дуже допомогли нам захистити свободу, демократію, наших людей, наші сім'ї та дітей, — сказав Зеленський. Поширити

Данія замовила партію САУ "Богдана" для ЗСУ

Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для українських військових. Очікується, що артустановки, які фінансує Копенгаген, будуть доставлені найближчими місяцями.

Данія робить безпосередній внесок в українську оборонну промисловість, надаючи як фінансове пожертвування артилерійські знаряддя "Богдана", зроблені в Україні. Це важливий крок у майбутніх зусиллях щодо пожертвувань та у будівництві української оборонної промисловості.

У Міноборони Данії уточнюють, що йдеться про першу партію в 18 одиниць. Зазначається, що артилерійські гармати, профінансовані Данією, будуть доставлені найближчими місяцями.

Коли я був в Україні цієї весни, щоб відвідати низку підприємств оборонної промисловості у Києві, я переконався у можливостях підтримки України через придбання безпосередньо через українську оборонну промисловість, — розповів міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Поширити

Таким чином, за його словами Копенгаген гарантує, що обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу.