Україна уклала угоду про виробництво снарядів з американською оборонною компанією Northrop Grumman

Акціонерне товариство "Укроборонпорм" уклало угоду з американською компанією Northrop Grumman щодо створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.
Головні тези:
- Угода між Україною та Northrop Grumman на виробництво боєприпасів є важливим кроком у зміцненні оборонної промисловості України за стандартами НАТО.
- Данія замовила партію самохідних гаубиць 'Богдана' для ЗСУ, що сприятиме підвищенню обороноздатності України.
- Співпраця з Данією та Northrop Grumman допомагає Україні виділитися на міжнародному ринку оборонної промисловості та підвищити свою безпеку.
- Розвиток української оборонної промисловості через виробництво обладнання надає можливість країні стати більш незалежною та безпечною.
- Співпраця зі світовими лідерами в оборонній сфері допомагає Україні забезпечити захист своєї території та зміцнити обороноздатність.
Україна уклала угоду з оборонною компанією Northrop Grumman
Як зазначили у відомстві, угоду було підписано у Вашингтоні при присутності президента України Володимира Зеленського.
Також було обговорено перспективи спільного оборонного виробництва, зокрема боєприпасів, систем протиповітряної оборони, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонту та обслуговування військової техніки.
Данія замовила партію САУ "Богдана" для ЗСУ
Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для українських військових. Очікується, що артустановки, які фінансує Копенгаген, будуть доставлені найближчими місяцями.
Данія робить безпосередній внесок в українську оборонну промисловість, надаючи як фінансове пожертвування артилерійські знаряддя "Богдана", зроблені в Україні. Це важливий крок у майбутніх зусиллях щодо пожертвувань та у будівництві української оборонної промисловості.
У Міноборони Данії уточнюють, що йдеться про першу партію в 18 одиниць. Зазначається, що артилерійські гармати, профінансовані Данією, будуть доставлені найближчими місяцями.
Таким чином, за його словами Копенгаген гарантує, що обладнання, необхідне на фронті, може бути виготовлене та доставлене поблизу.
Можливості українців виробляти обладнання більше, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому існує великий потенціал для подібних угод щодо виробництва більшої кількості обладнання в Україні і водночас допоможе збудувати оборонну промисловість в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-