У Чехії спалахнув скандал через снаряди для України — президент Павел відреагував

Окремі представники опозиції Чехії почали стверджувати, що снаряди для України у рамках чеської ініціативи нібито закуповуються непрозоро та за завищеною ціною. На ці звинувачення відповів президент країни Петр Павел.
Головні тези:
- Петр Павел запевняє, що нормальна маржа в таких поставках є прийнятною.
- У Чехії в рамках ініціативи вже відбулася перша поставка боєприпасів для України, про обсяг і калібр якої не повідомляється.
- Зазначено, що в умовах війни неможливо мати цілковито прозорі військові поставки, оскільки інформація є чутливою та цікавою для інших країн, зокрема Росії.
Павел прокоментував звинувачення опозиції у свій бік
Що важливо розуміти, вперше гучні заяви про "непрозорість" закупівель боєприпасів для України, яка генерує "немислимі прибутки зброярам", пролунала від політиків популістської партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.
Глава країни звернув увагу на те, що будь-які військові поставки в принципі не можуть бути цілковито прозорими.
За словами президента країни, у чеській ініціативі він не бачить абсолютно нічого підозрілого, а також такого, що виходить за рамки нормальної практики.
ЗСУ вперше отримали перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи
25 червня офіційно стало відомо, що на український фронт прибула перша партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.
Цю інформацію уже підтвердив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Варто звернути увагу на те, що він не уточнив, про який обсяг та калібр снарядів йдеться.
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