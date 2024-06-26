У Чехії спалахнув скандал через снаряди для України — президент Павел відреагував

Окремі представники опозиції Чехії почали стверджувати, що снаряди для України у рамках чеської ініціативи нібито закуповуються непрозоро та за завищеною ціною. На ці звинувачення відповів президент країни Петр Павел.

Павел прокоментував звинувачення опозиції у свій бік

Що важливо розуміти, вперше гучні заяви про "непрозорість" закупівель боєприпасів для України, яка генерує "немислимі прибутки зброярам", пролунала від політиків популістської партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Глава країни звернув увагу на те, що будь-які військові поставки в принципі не можуть бути цілковито прозорими.

Це завжди про чутливу інформацію, їх везуть у зону бойових дій, і Росія зі зрозумілих причин дуже цікавиться цією інформацією… Так, більшість інформації під грифом. Проте прем’єр, міністри та очільники парламентських комітетів мають доступ до неї. Петр Павел Президент Чехії

За словами президента країни, у чеській ініціативі він не бачить абсолютно нічого підозрілого, а також такого, що виходить за рамки нормальної практики.

Так, є і певна маржа, але так буває завжди. І вона — у прийнятних межах, — підсумував Петр Павел. Поширити

ЗСУ вперше отримали перші боєприпаси в рамках чеської ініціативи

25 червня офіційно стало відомо, що на український фронт прибула перша партію боєприпасів в рамках чеської ініціативи із закупівлі снарядів для нашої держави.

Цю інформацію уже підтвердив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить, — написав Фіала. Поширити

The first shipment of ammunition from our initiative arrived in Ukraine some time ago.



We are doing what it takes. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024

Варто звернути увагу на те, що він не уточнив, про який обсяг та калібр снарядів йдеться.