Що відомо про підготовку Чехією саміту країн-постачальників озброєнь Україні

Шмигаль підкреслив, що у рамках запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали має пройти широка зустріч щодо потреб України у поставках озброєнь і боєприпасів за участю лідерів Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представників США.

Також перед початком багатосторонньої зустрічі Шмигаль провів переговори з чеським колегою Петром Фіалою.

Обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня, — підкреслив прем’єр-міністр України. Поширити

Серед інших тем для обговорення, як зазначив Шмигаль, буде зняття країнами-партнерами заборони на використання Україною їхньої зброї для ударів по території РФ.

Шмигаль зазначив, що прем’єрм-міністр Чехії підтримав зняття цієї заборони.

Серед тем розмови — спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на Росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці, — додав Шмигаль. Поширити

Що кажуть лідери інших країн ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що надання Україні далекобійної зброї для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії не є ескалацією.

Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Очевидно, що першим питанням, як щойно нагадав нам канцлер, є Україна і безпека нашої Європи і нашої країни. Німеччина і Франція від самого початку, пліч-о-пліч, поділяли цю позицію, і наша підтримка України триватиме так довго і так інтенсивно, як це необхідно. Разом ми посилили нашу підтримку в останні кілька місяців, а також створили нові багатосторонні двосторонні канали для реалізації напрямків зусиль, які ми визначили на конференції в Парижі 26 лютого. Ми також перебуваємо в процесі доповнення та збільшення нашої підтримки. У найближчі кілька днів у мене буде можливість, і ми обговорювали це з канцлером, повернутися до теми додаткових можливостей і продовження нашої допомоги Україні, — підкреслив президент Франції. Поширити

За його словами, визначені чітки рамки, які визначають підтримку України і необхідні дії доти, доки це буде необхідно.

Я вже говорив про це кілька разів. І в мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно розповісти про те, що ми збираємося робити. Але я не буду коментувати неузгоджені повідомлення, — зазначив Макрон. Поширити

Він також заперечив, що мир і мирний саміт у Швейцарії мають на увазі капітуляцію України.

Україна разом зі Швейцарією виступила з ініціативою організувати конференцію, яку вона сама назвала мирною. Так що я думаю, що "капітуляція" — невдале формулювання. "Мир" не означає капітуляцію України. Це дуже важливий момент, тому що сьогодні в Європі, у всіх наших країнах є лжепацифісти. Ба більше, якщо слідувати голосу президента Росії, то він теж каже "Я за мир". І все ж таки вони захопили силою території. Це не мир. Це не наше бачення миру. Я говорив це раніше і скажу знову: мир може бути тільки міцним, а це означає повагу до міжнародного права, — наголосив Макрон. Поширити

Французький лідер додав, що також не думає, що хтось вірить у те, що мир може бути досягнутий лише силою зброї.

Тому в нас є простий принцип, який полягає в тому, що ми виступаємо за переговори, але за умови, що рішення щодо них ухвалюють обидві сторони, зокрема українці, і що вони відбуваються на умовах, які є бажаними та хорошими для них, що вони не нав'язуються їм. Це протилежність капітуляції, — пояснив Макрон. Поширити

За його словами, позиція Франції щодо підтримки України залишається незмінною.