За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який перебуває із візитом у Празі, Чехія готує проведення саміту лідерів країн, що постачають озброєння Україні.
Що відомо про підготовку Чехією саміту країн-постачальників озброєнь Україні
Шмигаль підкреслив, що у рамках запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали має пройти широка зустріч щодо потреб України у поставках озброєнь і боєприпасів за участю лідерів Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представників США.
Також перед початком багатосторонньої зустрічі Шмигаль провів переговори з чеським колегою Петром Фіалою.
Серед інших тем для обговорення, як зазначив Шмигаль, буде зняття країнами-партнерами заборони на використання Україною їхньої зброї для ударів по території РФ.
Шмигаль зазначив, що прем’єрм-міністр Чехії підтримав зняття цієї заборони.
Що кажуть лідери інших країн ЄС
Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що надання Україні далекобійної зброї для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії не є ескалацією.
Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.
За його словами, визначені чітки рамки, які визначають підтримку України і необхідні дії доти, доки це буде необхідно.
Він також заперечив, що мир і мирний саміт у Швейцарії мають на увазі капітуляцію України.
Французький лідер додав, що також не думає, що хтось вірить у те, що мир може бути досягнутий лише силою зброї.
За його словами, позиція Франції щодо підтримки України залишається незмінною.