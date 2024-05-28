По словам находящегося с визитом в Праге премьер-министра Дениса Шмыгаля, Чехия готовит проведение саммита лидеров стран, поставляющих вооружение Украине.
Что известно о подготовке Чехией саммита стран-поставщиков вооружений Украины
Шмигаль подчеркнул, что в рамках приглашения премьер-министра Чехии Петра Фиалы должна пройти широкая встреча по потребностям Украины в поставках вооружений и боеприпасов с участием лидеров Польши, Латвии, Дании, Нидерландов и представителей США.
Также перед началом многосторонней встречи Шмигаль провел переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой.
Среди других тем для обсуждения, как отметил Шмигаль, будет снятие странами-партнерами запрета использования Украиной их оружия для ударов по территории РФ.
Шмигаль отметил, что премьер-министр Чехии поддержал снятие этого запрета.
Что говорят лидеры других стран ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что предоставление Украине дальнобойного оружия для ударов по стратегическим объектам на территории России не является эскалацией.
Такое заявление прозвучало на совместном брифинге лидера Франции и канцлера Германии Олафа Шольца.
Макрон также выступил в поддержку того, чтобы позволить Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города.
По его словам, определены четкие рамки, которые определяют поддержку Украины и необходимые действия, пока это будет необходимо.
Он также возразил, что мир и мирный саммит в Швейцарии подразумевают капитуляцию Украины.
Французский лидер добавил, что тоже не думает, что кто-то верит в то, что мир может быть достигнут только силой оружия.
По его словам, позиция Франции по поддержке Украины остается неизменной.