Что известно о подготовке Чехией саммита стран-поставщиков вооружений Украины

Шмигаль подчеркнул, что в рамках приглашения премьер-министра Чехии Петра Фиалы должна пройти широкая встреча по потребностям Украины в поставках вооружений и боеприпасов с участием лидеров Польши, Латвии, Дании, Нидерландов и представителей США.

Также перед началом многосторонней встречи Шмигаль провел переговоры с чешским коллегой Петром Фиалой.

Обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 млрд. евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня, подчеркнул премьер-министр Украины. Поделиться

Среди других тем для обсуждения, как отметил Шмигаль, будет снятие странами-партнерами запрета использования Украиной их оружия для ударов по территории РФ.

Шмигаль отметил, что премьер-министр Чехии поддержал снятие этого запрета.

Среди тем разговора — совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества, — добавил Шмигаль. Поделиться

Что говорят лидеры других стран ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что предоставление Украине дальнобойного оружия для ударов по стратегическим объектам на территории России не является эскалацией.

Такое заявление прозвучало на совместном брифинге лидера Франции и канцлера Германии Олафа Шольца.

Макрон также выступил в поддержку того, чтобы позволить Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых оккупанты атакуют украинские города.

Очевидно, что первым вопросом, как напомнил нам канцлер, является Украина и безопасность нашей Европы и нашей страны. Германия и Франция с самого начала, бок о бок, разделяли эту позицию, и наша поддержка Украины будет продолжаться так долго и так интенсивно, как это необходимо. Вместе мы усилили нашу поддержку в последние несколько месяцев, а также создали новые многосторонние двусторонние каналы для реализации направлений, которые мы определили на конференции в Париже 26 февраля. Мы также находимся в процессе дополнения и увеличения нашей поддержки. В ближайшие несколько дней у меня будет возможность, и мы обсуждали это с канцлером, вернуться к теме дополнительных возможностей и продлению нашей помощи Украине, — подчеркнул президент Франции. Поделиться

По его словам, определены четкие рамки, которые определяют поддержку Украины и необходимые действия, пока это будет необходимо.

Я уже говорил об этом несколько раз. И у меня будет возможность, когда президент Зеленский приедет во Францию в День Д на следующей неделе, принять его и в это время очень конкретно рассказать о том, что мы собираемся делать. Но я не буду комментировать несогласованные сообщения, — отметил Макрон. Поделиться

Он также возразил, что мир и мирный саммит в Швейцарии подразумевают капитуляцию Украины.

Украина вместе со Швейцарией выступила с инициативой организовать конференцию, которую она сама назвала мирной. Так что я думаю, что "капитуляция" — неудачная формулировка. Мир не означает капитуляцию Украины. Это очень важный момент, потому что сегодня в Европе, во всех наших странах есть лжепацифисты. Более того, если следовать голосу президента России, то он тоже говорит "Я за мир". И все же они были захвачены силой территории. Это не мир. Это не наше видение мира. Я говорил это раньше и скажу снова: мир может быть только крепким, а это означает уважение к международному праву, подчеркнул Макрон. Поделиться

Французский лидер добавил, что тоже не думает, что кто-то верит в то, что мир может быть достигнут только силой оружия.

Поэтому у нас есть простой принцип, который заключается в том, что мы выступаем за переговоры, но при условии, что решения по ним принимают обе стороны, в частности украинцы, и что они происходят на условиях, которые желательны и хороши для них, что они не навязываются им. Это противоположность капитуляции, — объяснил Макрон. Поделиться

По его словам, позиция Франции по поддержке Украины остается неизменной.