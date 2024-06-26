В Чехии вспыхнул скандал из-за снарядов для Украины — президент Павел отреагировал
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В Чехии вспыхнул скандал из-за снарядов для Украины — президент Павел отреагировал

Петр Павел
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Источник:  online.ua

Некоторые представители оппозиции Чехии начали утверждать, что снаряды для Украины в рамках чешской инициативы якобы закупаются непрозрачно и по завышенной цене. На эти обвинения ответил президент страны Петр Павел.

Главные тезисы

  • Петр Павел уверяет, что нормальная маржа в таких поставках приемлема.
  • В Чехии в рамках инициативы уже состоялась первая поставка боеприпасов для Украины, об объеме и калибре которой не сообщается.
  • Отмечено, что в условиях войны невозможно иметь полностью прозрачные военные поставки, поскольку информация чувствительна и интересна для других стран, в частности для России.

Павел прокомментировал обвинение оппозиции в свою сторону

Что важно понимать, впервые громкие заявления о "непрозрачности" закупок боеприпасов для Украины, генерирующей "немыслимые доходы оружейникам", прозвучала от политиков популистской партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша.

Глава государства обратил внимание на то, что любые военные поставки в принципе не могут быть полностью прозрачными.

Это всегда о чувствительной информации, которую везут в зону боевых действий, и Россия по понятным причинам очень интересуется этой информацией… Да, большинство информации под грифом. Однако премьер, министры и главы парламентских комитетов имеют доступ к ней.

Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии

По словам президента страны, в чешской инициативе он не видит абсолютно ничего подозрительного, а также выходящего за рамки нормальной практики.

Да, есть и определенная маржа, но так бывает всегда. И она — в приемлемых пределах, — подытожил Петр Павел.

ВСУ впервые получили боеприпасы в рамках чешской инициативы

25 июня официально стало известно, что на украинский фронт прибыла первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для нашего государства.

Эту информацию уже подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину некоторое время назад. Мы делаем все от нас зависящее, — написал Фиала.

Следует обратить внимание на то, что он не уточнил, о каком объеме и калибре снарядов идет речь.

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