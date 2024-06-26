В Чехии вспыхнул скандал из-за снарядов для Украины — президент Павел отреагировал

Некоторые представители оппозиции Чехии начали утверждать, что снаряды для Украины в рамках чешской инициативы якобы закупаются непрозрачно и по завышенной цене. На эти обвинения ответил президент страны Петр Павел.
Главные тезисы
- Петр Павел уверяет, что нормальная маржа в таких поставках приемлема.
- В Чехии в рамках инициативы уже состоялась первая поставка боеприпасов для Украины, об объеме и калибре которой не сообщается.
- Отмечено, что в условиях войны невозможно иметь полностью прозрачные военные поставки, поскольку информация чувствительна и интересна для других стран, в частности для России.
Павел прокомментировал обвинение оппозиции в свою сторону
Что важно понимать, впервые громкие заявления о "непрозрачности" закупок боеприпасов для Украины, генерирующей "немыслимые доходы оружейникам", прозвучала от политиков популистской партии ANO экс-премьера Андрея Бабиша.
Глава государства обратил внимание на то, что любые военные поставки в принципе не могут быть полностью прозрачными.
По словам президента страны, в чешской инициативе он не видит абсолютно ничего подозрительного, а также выходящего за рамки нормальной практики.
ВСУ впервые получили боеприпасы в рамках чешской инициативы
25 июня официально стало известно, что на украинский фронт прибыла первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для нашего государства.
Эту информацию уже подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиал.
Следует обратить внимание на то, что он не уточнил, о каком объеме и калибре снарядов идет речь.
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