Чехия отказалась отправлять военных инструкторов в Украину
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Политика
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Чехия отказалась отправлять военных инструкторов в Украину

Яна Чернохова
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Источник:  CTK

По словам главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, ее страна не планирует отправлять военных инструкторов в Украину для учений украинских военных.

Главные тезисы

  • Чехия не отправляет военных инструкторов в Украину из-за значительного расстояния между странами и других факторов.
  • Позиция Чехии противоречит заявлениям Франции о намерении отправить собственных инструкторов в поддержку украинских военных.
  • Канцлер Германии также категорически отказался от отправки немецких военных инструкторов в Украину, заявив, что военных из НАТО там не будет.
  • Чехия предоставляет обучающие возможности украинским военным на своей территории, позволяя пройти обучение до 4 тыс. военных.
  • На фоне отказа Чехии и Германии отправлять военных инструкторов в Украину, французский президент объявил о создании коалиции стран для поддержки украинских военных.

Почему Чехия отказывается отправлять военных инструкторов в Украину.

Чернохова отметила, что на территории Чехии до конца этого года смогут пройти обучение около 4 тыс. украинских военных.

Отмечается, что в конце мая президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции из стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину.

Подчеркивается, что первые западные инструкторы могут прибыть в Украину уже через несколько недель.

По словам Черноховой, чешских инструкторов в Украине не будет.

Она отметила, что Франция и ряд других западных партнеров рассматривают вариант отправки военных инструкторов, поскольку находятся на значительном расстоянии от Украины.

От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому я могу сказать за Чешскую Республику, что мы не планируем и не планировали ничего подобного, – отмечает глава Минобороны Чехии.

Чернохова подчеркнула, что в прошлом году на территории Чехии прошли подготовку 4 тыс. военных и столько же должно пройти обучение и в этом году.

Как только мы получаем информацию о том, что смена заполнена, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что оно того стоит, – объясняет глава Минобороны Чехии.

Министр сказала, что получила очень положительные впечатления во время посещения учений, в которых одновременно могут принимать участие до 800 украинцев.

Там мужчины, женщины, люди всех возрастов и образования, очень мотивированные защищать свою страну и хотят научиться за рекордно короткое время потому, что другие солдаты изучают трудно на длительных курсах. Они знают, что у них нет этого времени и они должны овладеть некоторыми навыками практически через несколько часов, – добавляет Чернохова.

Кто еще категорически отказывается от отправки военных инструкторов в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки военных инструкторов в Украину категорически высказался против этого.

Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге канцлер Германии исключил отправку немецких военных инструкторов в Украину.

В Украине не будет солдат из наших стран, а также из НАТО, – заявил Шольц.

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