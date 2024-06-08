По словам главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, ее страна не планирует отправлять военных инструкторов в Украину для учений украинских военных.
Главные тезисы
- Чехия не отправляет военных инструкторов в Украину из-за значительного расстояния между странами и других факторов.
- Позиция Чехии противоречит заявлениям Франции о намерении отправить собственных инструкторов в поддержку украинских военных.
- Канцлер Германии также категорически отказался от отправки немецких военных инструкторов в Украину, заявив, что военных из НАТО там не будет.
- Чехия предоставляет обучающие возможности украинским военным на своей территории, позволяя пройти обучение до 4 тыс. военных.
- На фоне отказа Чехии и Германии отправлять военных инструкторов в Украину, французский президент объявил о создании коалиции стран для поддержки украинских военных.
Почему Чехия отказывается отправлять военных инструкторов в Украину.
Чернохова отметила, что на территории Чехии до конца этого года смогут пройти обучение около 4 тыс. украинских военных.
Отмечается, что в конце мая президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции из стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину.
Подчеркивается, что первые западные инструкторы могут прибыть в Украину уже через несколько недель.
По словам Черноховой, чешских инструкторов в Украине не будет.
Она отметила, что Франция и ряд других западных партнеров рассматривают вариант отправки военных инструкторов, поскольку находятся на значительном расстоянии от Украины.
Чернохова подчеркнула, что в прошлом году на территории Чехии прошли подготовку 4 тыс. военных и столько же должно пройти обучение и в этом году.
Министр сказала, что получила очень положительные впечатления во время посещения учений, в которых одновременно могут принимать участие до 800 украинцев.
Кто еще категорически отказывается от отправки военных инструкторов в Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки военных инструкторов в Украину категорически высказался против этого.
Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге канцлер Германии исключил отправку немецких военных инструкторов в Украину.
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