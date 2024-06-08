По словам главы Минобороны Чехии Яны Черноховой, ее страна не планирует отправлять военных инструкторов в Украину для учений украинских военных.

Почему Чехия отказывается отправлять военных инструкторов в Украину.

Чернохова отметила, что на территории Чехии до конца этого года смогут пройти обучение около 4 тыс. украинских военных.

Отмечается, что в конце мая президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции из стран, готовых отправить собственных военных инструкторов в Украину.

Подчеркивается, что первые западные инструкторы могут прибыть в Украину уже через несколько недель.

По словам Черноховой, чешских инструкторов в Украине не будет.

Она отметила, что Франция и ряд других западных партнеров рассматривают вариант отправки военных инструкторов, поскольку находятся на значительном расстоянии от Украины.

От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому я могу сказать за Чешскую Республику, что мы не планируем и не планировали ничего подобного, – отмечает глава Минобороны Чехии. Поделиться

Чернохова подчеркнула, что в прошлом году на территории Чехии прошли подготовку 4 тыс. военных и столько же должно пройти обучение и в этом году.

Как только мы получаем информацию о том, что смена заполнена, мы предоставляем наши учебные помещения и инструкторов. Я думаю, что оно того стоит, – объясняет глава Минобороны Чехии. Поделиться

Министр сказала, что получила очень положительные впечатления во время посещения учений, в которых одновременно могут принимать участие до 800 украинцев.

Там мужчины, женщины, люди всех возрастов и образования, очень мотивированные защищать свою страну и хотят научиться за рекордно короткое время потому, что другие солдаты изучают трудно на длительных курсах. Они знают, что у них нет этого времени и они должны овладеть некоторыми навыками практически через несколько часов, – добавляет Чернохова. Поделиться

Кто еще категорически отказывается от отправки военных инструкторов в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц после заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки военных инструкторов в Украину категорически высказался против этого.

Отмечается, что на предвыборном мероприятии СДПГ в Дуйсбурге канцлер Германии исключил отправку немецких военных инструкторов в Украину.