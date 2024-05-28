В польском МИД не исключают отправку войск в Украину
Категория
Мир
Дата публикации

В польском МИД не исключают отправку войск в Украину

польша
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Источник:  Gazeta Wyborcza

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать сценарий, когда нужно будет отправлять войска в Украину. Впрочем, он не отметил, какие именно задачи будут выполнять польские военные в Украине в случае положительного решения.

Что говорят в Польше по поводу отправки войск в Украину

Радослав Сикорский, комментируя планы по противостоянию России, ответил на вопрос о готовности Польши отправить войска в Украину. Он также уточнил некоторые нюансы по разглашению намерений об отправке.

Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках о наших намерениях, — отметил польский министр МИД.

В то же время Радослав Сикорский не стал уточнять, какой будет роль польских войск в случае их опрокидывания в Украину.

Может ли НАТО ввести войска в Украину

По словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Петра Черника, страны Балтии и Польша вполне могут ввести свои войска на территорию Украины для отражения агрессии преступной армии РФ.

Попросту, почему не могут? Миротворческая миссия в Ираке, там не было никакого НАТО. 34 страны в двустороннем формате заключили соглашение с Соединенными штатами и направили туда свои войска. Недавняя американская война в Афганистане — 15 стран. Двусторонние соглашения такого порядка являются абсолютной нормой в военно-техническом и стратегическом сотрудничестве, — объясняет аналитик.

По его словам, военные стран-партнеров могут существенно помочь Украине.

Не надо самим себе искажать реальность, мол, поляки будут за нас воевать. Нет, этого не будет. Если такое и произойдет, то, скорее всего, это будет процесс замещения — у нас есть огромная украинско-белорусская граница, там стоят наши войска. Вот их будут высвобождать в таком режиме, — предположил Черник.

По его мнению, маловероятно, что страны НАТО будут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.

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