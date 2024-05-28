В польском МИД не исключают отправку войск в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не стал исключать сценарий, когда нужно будет отправлять войска в Украину. Впрочем, он не отметил, какие именно задачи будут выполнять польские военные в Украине в случае положительного решения.
Что говорят в Польше по поводу отправки войск в Украину
Радослав Сикорский, комментируя планы по противостоянию России, ответил на вопрос о готовности Польши отправить войска в Украину. Он также уточнил некоторые нюансы по разглашению намерений об отправке.
В то же время Радослав Сикорский не стал уточнять, какой будет роль польских войск в случае их опрокидывания в Украину.
Может ли НАТО ввести войска в Украину
По словам военного эксперта и полковника запаса ВСУ Петра Черника, страны Балтии и Польша вполне могут ввести свои войска на территорию Украины для отражения агрессии преступной армии РФ.
По его словам, военные стран-партнеров могут существенно помочь Украине.
По его мнению, маловероятно, что страны НАТО будут сбивать российские ракеты в небе над Украиной.
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